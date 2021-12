Marília Mendonça deixou gravações inéditas que podem ser lançadas em disco

Marília Mendonça deixou diversos materiais prontos, incluindo gravações inéditas de músicas, antes de morrer. Quem confirma a informação é o empresário Wander Oliveira, proprietário da Work Show, empresa responsável por agenciar a carreira da Rainha da Sofrência. As declarações foram dadas em entrevista ao jornalista Leo Dias.

O destino desse material, no entanto, só será definido após reunião com Ruth Moreira, mãe da cantora. “A gente tem que ter o respeito. Eu quero até ligar, até para falar sobre isso com ela, agora de uma maneira mais serena, mais tranquila. Acho que a gente tem que dar tempo para a pessoa respirar um pouco e entender também o que tá acontecendo”, disse o empresário, que manifestou a possibilidade de entrar em contato com Ruth esta semana.

Wander também revelou o destino do “Festival das Patroas”, turnê conjunta de Marília Mendonça com Maiara & Maraisa, que teria início em março do ano que vem. Ele confirma que o projeto seguirá, mas ainda não foi definido de que modo o espetáculo ganhará forma após a tragédia. “A gente não sabe ainda o formato, eu preciso ainda falar com a Dona Ruth, preciso ainda falar com o Murilo [Huff, ex-namorado de Marília], que são as pessoas ligadas a Marília, ao Leo [filho da cantora], para entender qual é o desejo deles, a gente não pode fazer nada que não seja o desejo da família”, pontuou.

Oliveira também não descartou utilizar a tecnologia para reproduzir a imagem de Marília para o público durante o festival, mas registrou que a possibilidade ainda não está confirmada. “Só tô jogando ideia, não é nada certo”. Vale destacar que a tecnologia já permite “trazer de volta” aos palcos personalidades que já partiram. Recentemente, Whitney Houston foi reproduzida por um holograma em um show.