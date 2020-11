Premiere do Grammy Latino terá shows de Emicida, Marcos Valle e Melim, com transmissão pelo Facebook

A Academia Latina da Gravação anunciou nesta quinta-feira (12) a lista dos artistas e apresentadores da Premiere do Grammy Latino. Além disso, pela primeira vez a Academia fará uma cerimônia especial para o público brasileiro dentro da Premiere, na qual serão anunciados os ganhadores nas categorias dedicadas à música em português.

A Premiere será transmitida ao vivo a partir das 17h (horário de Brasília) na quinta-feira, 19 de novembro, exclusivamente pelo Facebook, na página do Latin GRAMMYs. A cerimônia especial para o público brasileiro acontece a partir das 19h.

A atriz, cantora e empresária Jackie Cruz será a responsável por apresentar o evento, que começará com as apresentações dos atuais indicados Gina Chavez (Melhor Álbum de Pop/Rock), Kurt (Melhor Artista Revelação), Naike Ponce (Melhor Álbum de Música Flamenca) e Daniel Santacruz (Melhor Álbum de Merengue/Bachata). Entre os apresentadores estarão os atuais indicados Lupita Infante (Melhor Canção Regional Mexicana) e Gaby Moreno (Melhor Álbum Vocal Pop Tradicional).

Evento será transmitido ao vivo (Divulgação)

Já na edição brasileira da Premiere estará sob o comando da modelo Lais Ribeiro e contará com a apresentação de Emicida (indicado nas categorias de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Português; Melhor Canção em Português), em dueto com o cantor e compositor Marcos Valle. Já o grupo Melim participa da premiação com uma performance para a canção "Eu Feat. Você", do álbum de mesmo nome, que também está indicado (Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Português).

"Fizemos uma parceria com o Facebook para apresentar esses eventos, que permitirá aos membros da Academia, indicados, artistas e amantes da música em todo o mundo, participarem em tempo real da nossa celebração à excelência musical", celebrou Gabriel Abaroa Jr., presidente/CEO da Academia Latina da Gravação.

"Essa parceria nos dá a oportunidade de reunir a comunidade latino-americana no Facebook Watch durante as cerimônias da Premiere do Grammy Latino", comentou Mauro Bedaque, diretor de parcerias de entretenimento do Facebook para a América Latina.

Para completar a experiência nas redes sociais, os discursos de agradecimento e momentos únicos também serão compartilhados pelo Facebook. Além disso, os fãs poderão seguir @LatinGRAMMYs no Instagram para acessar conteúdos exclusivos das duas cerimônias, via Reels.

A Premiere antecede e dá passagem à 21.ª Entrega Anual do Grammy Latino, que acontece às 22h, com transmissão pela Univision, TNT e Televisa. Devido aos desafios impostos pela pandemia da Covid-19, a cerimônia não terá público ao vivo ou tapete vermelho. As equipes de produção seguirão as mais rígidas diretrizes e protocolos de segurança.

Para mais informações, visite o site oficial da Academia Latina da Gravação em LatinGRAMMY.com.