Pedradas jamaicanas vão ser ouvidas no Amazon Reggae Festival

Neste sábado (26), o Parque dos Igarapés será palco do maior festival de reggae da Amazônia. Será a 4ª edição do Amazon Reggae Festival. Atrações internacionais estarão no line up do evento, que conta com os maiores nomes do cenário atual do estilo musical.

Os cantores jamaicanos Duane Stephenson, Honey Boy e Cedric Myton estão entre as atrações mais aguardadas do festival. Além disso, a banda Raiz Tribal, direto de São Luís do Maranhão, vai se apresentar no evento. Reggaetown e Adrianinho Yeman Jah são as atrações locais.

As pedras rolam também com DJs do cenário reggae local: Vitor Pedra, Alex Roots, Cury Pedra, Dhodhu Roots, Rafuska, Leo Barreto, Freedom Roots, Deny Amaro, Junior Pedra, Freedom Roots e Léo Barreto.

Duane Stephenson, que é um fenômeno do gênero roots reggae, que retrata a vida cotidiana e as aspirações dos africanos, valorizando o lado espiritual, a libertação negra, entre outros elementos. Os sucessos como “August Town”, “Fool for You”, “Ghetto Pain” e “Black God”, estarão no repertório do cantor.

Honey Boy começou a escrever a sua história na década de 1970 quando iniciou as suas primeiras gravações. Com um estilo mais reggae “lovers rock”, o artista é daqueles que emociona o público.

Fechando as atrações internacionais, temos Cedric Myton. O artista canta o reggae jamaicano adepto do movimento rastafári e é conhecido por seu trabalho com os grupos The Congos, The Bell Stars e Inna de Yard.

Aos 75 anos, Cedric Myton canta sobre um movimento iniciado em 1930, que envolve religião, com um retorno espiritual.

A banda Raiz Tribal será a representante nacional do festival de Reggae da Amazônia, essa é a segunda vez que eles se apresentam no evento. Gill Enes, Keké Enes e Leo Maranhão compõem o grupo e trazem herança no sangue, seus pais fazem parte do Tribo de Jah.

“Temos uma ligação muito boa com o Amazon Reggae Festival, muito próxima mesmo. O Raiz Tribal frequenta Belém do Pará desde 2009, então, é uma linda história. Depois de algum tempo, creio que oito anos após a nossa última estadia em Belém, a gente volta nesse festival e vai ser lindão. Vai ser muito massa encontrar o nosso público, encontrar outras pessoas da nova geração e da velha guarda, né? Estou feliz demais do Raiz Tribal está chegando aí com a bagagem cheia de pedradas. Vai ser muito massa e vamos que vamos. Energia positiva sempre”, disse Gil, vocalista da banda maranhense.

A Raiz Tribal esteve na primeira edição do festival e guarda grandes lembranças do evento. Eles lembram que o festival é uma celebração de ouro do reggae. “Adrianinho e alguns DJs locais também estarão no palco, uma galera que trabalha o ano inteiro para que os outros artistas possam trabalhar. Ter nossa música reconhecida em Belém é bom demais, e sem falar nos jamaicanos, né? A gente gravou um feat com Duane Stephenson, foi muito massa, uma experiência nova para a gente, vocês podem escutar a música ‘Pra Deus’, que Stephenson compôs junto comigo”, disse Gil.

Agende-se

Amazon Reggae Festival

Data: sábado, 26

Hora: 18h

Local: Parque dos Igarapés - Travessa WE12, 1000 Conjunto Satélite - Coqueiro, Belém