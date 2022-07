Pé na Areia tem domingo cheio de pagode em Salinas

Hoje, 17, é dia de pagode no “Pé na Areia”. Se apresentam na praia do Atalaia, em Salinas, nordeste paraense, Sorriso Maroto e Menos é Mais.

O grupo comandado por Bruno Cardoso, mostrará o seu novo projeto pela primeira vez no Pará: “A.M.A – Antes que o Mundo Acabe”. A coincidência entre o show e a gravação do “A.M.A” é que os dois ocorrem na praia, ou seja, a promessa é de uma vibe única e especial.

“Salinas é um paraíso. Lá é onde tem as melhores festas do litoral, é iriado ver como tudo acontece lá. Várias tendas, espaços com shows acontecendo ao mesmo tempo e tudo lotado. Isso me chamou muito a atenção. Isso não acontece em qualquer lugar, somente em Salinas”, pontuou Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto.

Inclusive, a banda tem uma conexão muito forte com o Pará: “A região se tornou uma base de fãs mega importante para tudo que a gente faz. Não imaginamos fazer nada, nenhum projeto sem antes passar pela região. É a nossa casa, e onde o Sorriso se sente à vontade, no seu habitat natural. Amamos o Pará”.

O Sorriso Maroto é um dos grupos mais tradicionais do Brasil. As suas músicas não só marcaram gerações, como se mantêm bastante atuais, são certamente os maiores clássicos do ritmo no país. No repertório a “Nosso Flow”, mistura o pagode com o trap, “100 Likes”, que alcançou o single de Ouro, e “Reprise”, que fez parte do DVD anterior do grupo são algumas das músicas escolhidas para o show. O público poderá ouvir também as faixas “50 Vezes”, música que marcou uma virada do Sorriso Maroto após 20 anos de carreira, “Primeiros Erros”, sucesso conhecido pelo grupo Capital Inicial, “Eu Topo” e muitos outros hits do grupo.

“É uma honra máxima ouvir de vocês que marcamos um lugar na história do pagode. Para nós, o que nos motiva é fazer as pessoas felizes com a nossa música. Mais ainda nos engrandece e termos o carinho do público por quase 25 anos”, avaliou.

Como disse Bruno Cardoso, o Sorriso Maroto comemora 25 anos e ganha a estrada. “A.M.A”, gravando “Antes que o Mundo Acabe”, gravado na Praia do Francês, em Alagoas, o grupo acumula mais de 100 milhões de plays nas plataformas digitais de áudio e vídeo com o lançamento.

“Para este ano temos muitos lançamentos. O que já está saindo do forno e o álbum ao vivo do projeto ‘Juntos’. Ele vem recheado de novidades. Diferente do primeiro álbum, esse agora vem com os sucessos da carreira do Sorriso e também do Dilsinho. Isso tudo somado a ‘Mensagem apagada’, ‘Prejuízo’, ‘Encrenca’, ‘Pós graduado’ e muitas outras. Fora o isso, o novo do Sorriso também está em produção. Um álbum pra quem ama o sorriso no seu formato mais clássico, esse será o álbum da vez”, finalizou Bruno.

Agende-se

Sorriso Maroto e Menos é Mais

Data: hoje, 17

Hora: 17h

Local: Praia do Atalaia, em Salinas