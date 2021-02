Paulinho Moska e Marco André revivem histórias e músicas em live nesta sexta, 26

Continuando a série de encontros com grandes nomes das artes, o músico e cineasta Marco André realiza mais uma edição da “Live as Mãos com Música” nesta sexta-feira, 26. Desta vez o convidado é o cantor e compositor Paulinho Moska, parceiro de longa data de Marco. O encontro pode ser conferido pelo público a partir das 21h30, pelo perfil de Marco André no Instagram (@marcoandre_musicine). A live tem 1h30 de duração.

No encontro dos artistas, os dois devem aproveitar o tempo para contar histórias e curiosidades de suas carreiras, e como o nome do programa já diz, também não ficam de fora interpretações. Juntos, eles devem cantar sucessos da carreira de Moska como “Pensando em Você”, “A Idade do Céu”, “O Último Dia”, entre outros.

Paulinho Moska já dividiu o palco com Marco André, e é principalmente destas experiências que ele traz a relação com o paraense. “Conheci o Marco Andre há muito tempo, adoro os projetos dele (Beat Iú, Amazônia Groove e Cabloco Muderno). Ele e Nilson Chaves se alternavam nos convites para shows e apresentações minhas em Belém. Quase todas as vezes que cantei na cidade eles estavam presentes, e muitas delas no palco. São meus dois amigos e paraenses, e estamos sempre em contato”, conta.

Sobre o encontro on-line com Marco, que ocorre por meio do Instagram, Moska adianta que será um momento de descontração. Além disso, o público também poderá participar com comentários e pedidos, por meio das ferramentas da rede social.

“Vamos conversar livremente sobre como estamos atravessando a pandemia e cantar um pouco também. Não temos um repertório fixo, mas da minha parte penso sempre em cantar canções que fortaleçam nossa resiliência obrigatória do momento. As pessoas poderão fazer perguntas sobre qualquer tema. Será uma conversa de amigos”, conta Moska.

Assim como para uma leva de artistas ao redor do mundo, a pandemia não tem pegado leve. Por ser músico, Moska também ficou longe dos palcos, mas vem encontrando outras formas de se manter ativo em meio ao caos.

Recentemente ele chegou a viajar com Chico César para o Uruguai, onde os dois se apresentaram em um festival depois de um período de quarentena no país.

“É muito difícil para todo mundo. Eu estou muito bipolar... no mesmo dia oscilo entre alegrias e tristezas. Ter ido pro Uruguai com o Chico foi como um sonho bom no meio de um pesadelo. Eu e ele já estávamos há quase um ano sem cantar presencialmente com público. Foi literalmente uma linda viagem”, conta.

Além disso, trabalhos produzidos por Moska além da música, também vem ganhando mais espaço. “Outra coisa que me alegra é essa disponibilização das minhas duas séries: o ‘Zoombido’, que criei e apresentei por onze anos no Canal Brasil, está sendo lançado em formato de EP (3 faixas de áudio de cada um dos 276 episódios), e são dois lançamentos por semana. Os duetos que fiz com os cantautores convidados podem ser vistos no meu canal oficial do YouTube. A outra série é inédita, filmada em 2017 em 12 países da América Latina, e está sendo exibida no canal HBO MUNDI. Se chama ‘TU CASA ES MI CASA’ e tem 12 episódios de 50 minutos. É um projeto que une música, ciência e artes plásticas. Toda segunda-feira vai ao ar um episódio novo, às 20h. Não é cronológica, pode ser vista separadamente. Esses dois projetos me ajudam um pouco a atravessar a quarentena com a sensação de ‘não estar estacionado’”, explica Paulinho.

Em um horizonte para o futuro, o artista também espera ansiosamente pela vacina contra o coronavírus, e diz que assim que ela chegar, quer voltar à estrada com os shows. “Estou sofrendo de abstinência química dos palcos, do público, da troca de energia, das cidades, do abraço no camarim depois dos shows. Saudade de olhar nos olhos do outro e reconhecer o amor que semeio nas minhas canções”, conclui.

Live as Mãos com Música

A série comandada por Marco André ocorre todas as sextas-feiras. Ele recebe em seu Instagram grandes artistas e músicos da MPB para lives com cerca de 1h30 de duração. Durante a transmissão, Marco e o convidado interagem com o público, contam histórias e curiosidades de suas carreiras e, claro, tocam os grandes sucessos do artista convidado. A iniciativa conta com o patrocínio da Alubar.

Em semanas anteriores, Marco já recebeu outros grandes nomes da música como Leila Pinheiro e Zeca Baleiro. Para as próximas semanas, ele prepara mais encontros especiais.

“Eu já fiz lives com Leila Pinheiro, Flávio Venturini, com Zeca Baleiro. Na próxma semana vou reunir o Nilson Chaves e o Manoel Cordeiro, depois de tudo o que eles passaram, vamos festejar a vida. Acho que é a primeira vez que o Nilson deve estar cantando em público, mesmo sendo pelo celular, não deixa de ser em público porque as pessoas estão assistindo. São grandes amigos meus. Depois deve vir Chico César, estou em contato com Zélia Duncan, enfim, uma galera bem legal para continuar repercutindo a live”, adianta Marco, animado.

Para ajudar os trabalhadores da cultura de Belém, o projeto “Live as Mãos com Música” mobiliza uma vaquinha on-line, disponível em www.marcoandre.art.br. O valor arrecadado será destinado a diversos músicos que tocam na noite de Belém, técnicos de som e luz, roadies, contrarregras, cantores, instrumentistas e outras diversas categorias de profissionais indispensáveis para a realização de espetáculos culturais.