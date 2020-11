Paulinho, do Roupa Nova, é entubado em hospital do Rio de Janeiro

O cantor Paulo César dos Santos, o Paulinho, vocalista do grupo Roupa Nova, foi novamente hospitalizado após apresentar uma piora em seu quadro de saúdem na tarde desta terça-feira, 3. Segundo o colunista Felipeh Campos, do programa ‘A Tarde É Sua’, da RedeTV!, o artista estaria entubado no Hospital Copa D’Or, do Rio de Janeiro.

No dia 10 de setembro, Paulinho passou por um transplante de medula óssea, do tipo autólogo, ou seja, quando as próprias células do paciente são utilizadas no procedimento, e recebeu alta 12 dias depois, depois da recuperação da medula enxertada ser confirmada. No dia 29 do mesmo mês, ele voltou a ser internado, segundo a assessoria da banda, para "manter o acompanhamento clínico" de sua saúde.

Esta é a terceira vez que Paulinho é hospitalizado. Em nota, a assessoria de imprensa informou que o cantor está se recuperando bem. “Há 60 dias, o Paulinho vem se tratando e se recuperando de um transplante bem-sucedido de medula óssea. Neste período, ele também acabou sendo infectado pela Covid-19 e neste momento encontra-se internado em um processo de recuperação”, informou um trecho da nota, publicada no Instagram.