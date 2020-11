Paulinho da Viola faz live exclusiva no Globoplay neste sábado

Paulinho da Viola fará uma live, com exibição exclusiva no Globoplay, neste sábado, 28, a partir das 22h. Direto de um palco na Cidade nas Artes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a apresentação terá direção geral de LP Simonetti e contará apenas com a presença dos músicos e da equipe técnica.

O show será transmitido para o mundo todo - inclusive para quem não é assinante da plataforma. Para assistir, basta fazer um cadastro gratuito na plataforma Globoplay.

Na definição do cantor, a live terá as “músicas mais conhecidas”. “Ouvindo algumas pessoas, decidi fazer uma síntese dos grandes sucessos da minha carreira, das músicas mais conhecidas e uma ou outra não tão conhecida”, adianta.

Animado para o show on-line, Paulinho da Viola quer atingir o máximo de pessoas que puder: “Minha expectativa é de que essa live possa chegar a um número maior de pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir aos meus shows, e que elas possam recebê-la com alegria nesse momento tão difícil que estamos passando”, emenda o cantor.

O músico avisa que aproveitou o período de quarentena para manter um contato maior com os fãs, através das redes sociais, e até produziu novos materiais.

“Nessa quarentena forçada, fiz uma opção de me cuidar e não ter contato com a rua, só em casos extremos e, através das redes sociais, manter uma certa comunicação. Por outro lado, aproveitei pra fazer uma série de coisas pendentes na minha vida particular, como ler mais, ouvir mais músicas e até compor também”, finalizou.