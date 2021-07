Paula Rufino anima fãs com ‘Live das Vaqueirinhas’

As cantoras Paula Rufino, de São Miguel do Guamá, Samara Show, de Capitão Poço, e Manuela Santos, de Aurora do Pará, mobilizaram quase 3 mil pessoas na “Live das Vaqueirinhas”, transmitida na noite da última segunda-feira (26) no Youtube. O show virtual teve apresentação do locutor de rodeio Humberto Lima e do jornalista Markinho Pinheiro, e animou os telespectadores com sucessos do forró, sertanejo e vaqueijada, como “Romaria”, “Baby Me Atende” e “Diga Sim Pra Mim”.

“Estamos em um momento de reclusão, onde o entretenimento cumpre um importante papel de levar esperança de dias melhores para as pessoas”, disse Paula Rufino, que idealizou o projeto musical. "Esperamos que todos os nossos telespectadores tenham gostado e sentido a nossa alegria e verdade através da música. Já adiantamos que vem muito mais novidade por aí", completou.

Legenda (Divulgação)

Além dos covers, o repertório ainda incluiu música autoral. Há três anos cantando profissionalmente, Paula já lançou as canções “Som de Violeiro”, “Você Não Está Sozinho” e “Desata o Nó”, que chegou a ficar entre as músicas mais tocadas em algumas rádios paraenses em 2018. “Espero, a partir desse show, introduzir e expandir o público da minha carreira autoral”, pontua Rufino.

No Youtube, telespectadores compartilharam a animação com a live. “Melhor live”, “Já estou esperando a próxima” e “Lindo trabalho, meninas” foram algumas reações do público que acompanhou a transmissão. Teve até quem já se adiantou e pediu uma turnê das cantoras promessas do Pará pelo nordeste do país: “Projeto ‘Vaqueirinhas’ tem que fazer uma turnê pelo Ceará”.

Paula Rufino nasceu em São Miguel do Guamá. Após se mudar para Capitão Poço, em 2018, começou a cantar profissionalmente e lançou a música “Desata o Nó”, no mesmo ano, que se manteve entre as mais tocadas durante quatro meses em algumas rádios do Norte e Nordeste do Pará e foi destaque até mesmo as regiões Nordeste e Sudeste do país. Desde então, começou a fazer shows dentro e fora do Pará e chegou a se apresentar para mais de 20 mil pessoas e abrir shows de grandes nomes do sertanejo como Léo Magalhães (MG).

Assista: