Hoje, 14, o Pagode do Mirim comemora 5 anos de carreira. A festa será no Stadium Boliche, a partir das 18h. Comandando por Rodrigo Mirim, a banda foi fundada em 03 de março de 2017, apenas para reunir amigos que moravam no bairro do Tapanã. Porém, com a visibilidade, em 2018, o Pagode do Mirim se profissionalizou e começou a ter uma agenda com mais apresentações.

Além de Rodrigo, Felipe Monteiro, Leandro Monteiro, Jorge Pinheiro, Thiago Garcia, Paulo Queiroz e Mikael Almeida, tem construído uma história na música paraense. Antes de iniciar a pandemia da covid-19, eles chegaram a participar de eventos nacionais, que tiveram shows da banda Os Travessos e também do cantor Vitinho.

“É algo surreal, tudo está acontecendo no tempo de Deus! Depois de uma grande pandemia, onde tivemos várias perdas, como a minha mãe, tive e tivemos que ter forças para continuar. Acredito que tudo que é feito por amor, dá certo. Nós do Pagode do Mirim, carregamos uma comunidade e levamos a simplicidade em todos os lugares, sem exceção. Desde jeito, criamos a nossa identidade, do famoso ‘pagode de rua’ e agregamos isso nos palcos da vida, creio eu, que isso seja o grande diferencial, a humildade”, disse o vocalista, ao lembrar de momentos difíceis.

A última comemoração da data que o grupo fez, foi em 2020. Na ocasião, o Boka Loka foi atração. Os planos para este ano é de gravar música autoral.

A festa em comemoração aos 5 anos do Pagode do Mirim vai contar com a participação de nomes da música de alguns bairros de Belém. O objetivo do grupo é de valorizar exatamente essas personalidades, destacando o que as localidades da capital tem de melhor. Por exemplo, vão ter músicos do Guamá, Jurunas, entre outros.

“Além do show do PDM, contamos com a participação de amigos da música como: Kiko Bahia, Vaguinho DB, Diogo MD e Di Zueira que irá abrir o show. Nossa expectativa é muito grande, as vendas de ingressos não param. Estamos esperando por todos os amigos e fãs da banda, desde o começo de tudo. Preparamos um super repertório onde iremos colocar todos pra dançar e se emocionar”, antecipou o vocalista.

Agende-se

5 anos do Pagode do Mirim

Atrações: Pagode do Mirim, Kiko Bahia, Vaguinho DB, Diogo MD e Di Zueira

Data: hoje

Hora: 18h

Local: Stadium Boliche - Avenida Rodolfo Chermont, 1434, Marambaia

Informações: 91 993825129