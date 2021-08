Pabllo Vittar é confirmada em álbum remix de Lady Gaga: 'É um sonho estar num projeto tão incrível'

Pabllo Vittar foi confirmada no álbum remix de “Chromatica”, da Lady Gaga. A cantora irá participar da nova versão do single “Fun Tonight”, trazendo muita influência de ritmos brasileiros. A informação foi confirmada pela assessoria da brasileira nesta quarta-feira, 11. A coletânea ainda não tem previsão para lançamento.

É importante lembrar que recentemente Pabllo participou de um projeto de NFT (vendas de obras digitais) com Nicola Formichetti, estilista e diretor criativo e Gaga.

“É um sonho estar num projeto tão incrível para o universo pop e com umas das principais artistas da atualidade”, diz Vittar.

Recentemente Pabllo lançou seu álbum com foco em ritmos do Norte e Nordeste, “Batidão Tropical”, que teve umas das maiores estreias nacionais e globais do Spotify e continua fazendo um baita sucesso. Atualmente o projeto conta com mais e 105 milhões de streamings (áudio e vídeo).