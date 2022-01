Pabllo Vittar celebra 5 anos do álbum de estreia, 'Vai passar mal'

No dia 10 de janeiro de 2017, Pablo Vittar lançava o primeiro álbum da carreira, "Vai passar mal", com sucessos como "K.O" e "Corpo sensual". Nas redes, a cantora celebrou o alcance de 1.250 bilhão de streams do projeto de estreia nas plataformas Spotify e Youtube, além dos 98 milhões de streams dos remixes das faixas do disco nas mesmas plataformas.

Assista os clipes do álbum completo aqui.

O projeto trouxe grandes prêmios à artista, como Multishow, Melhores do Ano, Caldeirão de Ouro (do programa 'Caldeirão do Huck') e da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

Post de Pabllo Vittar sobre o álbum, realizado nesta segunda-feira, 10, no Stories. (Reprodução Instagram)

Além disso, "K.O" ganhou certificado diamante, que atesta 300 mil streams, enquanto "Corpo Sensual" ganhou dois discos de diamante, 600 mil streams.