Osesp apresentará trilhas sonoras de filmes e games em três concertos na Sala SP

Para quem gosta de trilhas sonoras de filmes e games, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) irá apresentar ao público, de 8 a 10 de julho, os grandes clássicos das telonas e dos consoles, com participação dos espectadores presencialmente, com distanciamento social, e online.

E a música, sobretudo em tempos de pandemia de covid-19, pode ser terapêutica. Os concertos "Cinema" e "Games" serão executados na Sala São Paulo, no centro da capital, e transmitidos ao vivo pelo no canal da Osesp no YouTube.

Trilhas sonoras de filmes como Psicose, E.T. e O Poderoso Chefão serão tocadas pelos músicos, que também terão a chance de apresentar as canções de games como Final Fantasy, World of Warcraft e Call of Duty.

"A linha que perpassa o repertório de Cinema e Games é a música sinfônica. O elo de passagem entre esses dois momentos do concerto é o compositor Hans Zimmer, que fez a trilha de Gladiador e escreveu também a do jogo Call of Duty. São todas composições que já foram concebidas para o formado sinfônico", explica o maestro Wagner Polistchuk, que também é gamer.

PÚBLICO ESCOLHE

Outra atração para os apreciadores dos concertos acontecerá no sábado (10), às 20h30. A Orquestra Ouro Preto se propôs a realizar pela primeira vez uma experiência diferente: as músicas serão definidas pelo público durante o evento. A votação do repertório ocorrerá por uma enquete que será gerada por meio do Youtube, plataforma usada para a transmissão.

"Nas décadas de 80 e 90, ficou muito famoso o programa de televisão Você Decide, em que o público escolhia o final da história. Inspirados nisso, vamos fazer o nosso Você Decide. São os desafios que essa pandemia nos impõe. Estamos tentando pensar novas saídas para esse formato virtual e imaginamos uma maneira de tornar essa apresentação mais interativa", explica o maestro Rodrigo Toffolo.

O palco de onde ocorrerá a transmissão é o do Sesc Palladium, em Belo Horizonte. "Quem podia imaginar que seria possível votar em um concerto entre uma música de Beethoven e de Mozart, ou então as mais pedidas do A-Ha? Que tal Beatles x Rolling Stones?", pergunta uma chamada nas redes sociais da Orquestra Ouro Preto.

Com 21 anos de existência, a Orquestra Ouro Preto foi fundada por professores na Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) e é conhecida por repertórios que vão muito além da música clássica, incluindo versões para sucessos do rock, jazz, de ritmos brasileiros e de músicas que ficaram famosas no cinema.

No início da pandemia, no ano passado, a Orquestra Ouro Preto paralisou suas atividades. A retomada ocorreu aos poucos e já são 15 eventos online, que somam mais de 500 mil visualizações. Será, no entanto, a primeira experiência em que o público participará da escolha do repertório. O formato gera um desafio adicional: ensaiar um número bem maior de músicas.

"Preparamos 30 peças e serão 15 desafios. A principal brincadeira será Beatles contra Rolling Stones. Serão quatro batalhas entre as duas bandas. E tem algumas estreias. Por exemplo, o repertório dos Rolling Stones nós nunca tocamos. Teremos desafios de música erudita também", diz Rodrigo.