Orquestra Sinfônica Carlos Gomes abre seleção de novos músicos

A Fundação Carlos Gomes abriu inscrições gratuitas para seleção de novos membros da Orquestra Sinfônica Carlos Gomes. O processo seletivo prossegue até domingo, 4, e tem como público-alvo os alunos do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG), alunos externos e músicos profissionais voluntários.

Serão oferecidas vagas para todos os naipes da orquestra. Os interessados podem se inscrever via formulário on-line, disponível no site oficial www.fcg.pa.gov.br. Para fazer parte do grupo, que é um projeto de extensão de cunho pedagógico do Instituto Estadual Carlos Gomes, é necessário ter conhecimento específico sobre o instrumento escolhido.

Os ensaios da Orquestra serão realizados sempre nas segundas-feiras, das 14h às 16h, na Sala Ettore Bosio do Instituto Carlos Gomes, em Belém.Os candidatos devem ter conhecimento específico sobre o instrumento escolhido.

A Orquestra Sinfônica Carlos Gomes (OSCG) é um grupo de extensão formado por alunos, técnicos em Música de nível superior e professores da instituição. O grupo proporciona um intercâmbio entre músicos profissionais e alunos, atendendo às demandas pedagógicas e artísticas do Instituto.

A Orquestra também oferece à comunidade o acesso à produção de ensino, pesquisa e extensão, sendo um ponto de convergência acadêmico e artístico, além de oferecer ao público a possibilidade de acompanhar o desenvolvimento artístico da instituição.

Serviço:

Inscrições para a Orquestra Sinfônica Carlos Gomes

Período:até domingo, 4/8

Formulário on-line disponível em www.fcg.pa.gov.br

Ensaios: Toda segunda-feira, das 14h às 16h

Local: Sala Ettore Bosio - Instituto Estadual Carlos Gomes - Avenida Gentil Bitencourt, nº 977, bairro Nazaré - Belém.