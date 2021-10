Orquestra Rock se apresenta em live ‘Especial Rock Anos 80 Internacional’

A Orquestra Rock, formada por 36 músicos de formação erudita, apresenta uma live repleta de música instrumental com os sucessos de bandas consagradas do pop rock internacional, como Queen, Van Halen, Iron Maiden, Europe, Dire Straits, Bon Jovi e outros.

A live "Especial Rock Anos 80 Internacional" será apresentada neste domingo, 3, a partir das 18 horas, com os arranjos do maestro Martin Lazarov. O evento tem caráter solidário e será transmitido pelos perfis da orquestra no Facebook e Youtube.

A Orquestra Rock foi criada pelo Projeto Arte do Bem, projeto sociocultural que há 11 anos vem popularizando a música instrumental e ajudando instituições renomadas do terceiro setor. Na live deste domindo, o projeto vai ajudar o Centro Infantil Boldrini, de Campinas, interior de São Paulo.

O show será transmitido do Teatro Castro Mendes, em Campinas, em copatrocínio da Castelo Alimentos, mas sem a presença de público. Os protocolos sanitários de prevenção contra a Covid-19 serão obedecidos, com o distanciamento entre os músicos e a separação dos instrumentos de sopro em cabines individuais de acrílico.

O show terá também uma ação de conscientização sobre o Outubro Rosa, o mês dedicado ao combate do câncer de mama.