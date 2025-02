Orquestra Petrobras Sinfônica realiza os concertos pop ‘Multiplayer’ e ‘Na Trilha do Rock’ em Belém

No ano em que celebra 50 anos, a Orquestra Petrobras Sinfônica chega a Belém no dia 14 de fevereiro para duas apresentações de concertos pop no Teatro da Paz. Sob a batuta do maestro Felipe Prazeres, a turnê tem a missão de democratizar o acesso à música de concerto em diferentes formatos por todo o Brasil. O “Concerto Multiplayer” ocorre às 17h e tem como repertório a trilha sonora de grandes games, desde jogos clássicos até mais atuais. Já o concerto ‘Na Trilha do Rock’ acontece às 20h e traz clássicos do Rock e do Pop Nacional com uma roupagem sinfônica. A Orquestra Petrobras Sinfônica é patrocinada há 38 anos pela Petrobras.

O concerto ‘Na Trilha do Rock’ revisita clássicos do Rock Nacional como “Tempos Modernos”, “Bete Balanço”, “Whisky a Go Go” e “Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones”. Já o “Concerto Multiplayer” promete passar por várias trilhas muito amadas pelos gamers, desde clássicos como Super Mario, Sonic e The Legend of Zelda até as mais modernas como Fortnite.

“É uma ótima oportunidade para se divertir em família, reviver memórias. Os espetáculos prometem ser uma experiência divertida para todas as idades, unindo gerações por meio da música e da nostalgia”, revela Felipe Prazeres.