Now United: inicia turnê pelo Brasil; saiba os locais e onde comprar os ingressos

Iniciou, nesta sexta-feira (11), a turnê do Now United, no Brasil. O grupo pop global, formado por jovens, pretende levar muita música e dança para os fãs. Serão 11 dias de shows e em algumas cidades há ingressos disponíveis para a venda. Confira:

Qual a rota da turnê do Now United no Brasil?

Dias 11 e 12: Porto Alegre, no Auditório Araújo Vianna

Dias 15 e 16: Curitiba, no Expo Unimed Curitiba

Dias 18, 19 e 20: São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera

Dia 22: Brasília, na Arena BSB Nilson Nelson

Dia 24: Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena

Dias 26 e 27: Recife, no Classic Hall

Onde comprar os ingressos para os shows do Now United no Brasil?

Os ingressos os shows do Now United no Brasil estão disponíveis, no site oficial da produtora, mas antes de comprá-los é preciso ficar atento à classificação. Entrada a partir dos 3 anos e menores de 14, só poderão entrar somente com a presença dos pais ou responsáveis.