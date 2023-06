Amazon Music Festival em Belém: Os reis das playslists e do Trap chegam ao Pará

A partir de hoje, 09, Belém recebe o 'Amazon Music Festival'. Nos próximos dois dias, a capital paraense será cede do maior evento de música no estacionamento do Mangueirão, a partir das 21h.

Na sexta-feira, 09, terá Veigh, Filipe Ret, Orochi e Papatinho. E no sábado, 10, se apresentam: Djonga, Cabelinho, Poze e Maneva. Essa constelação tem ditado a regra os aplicativos de músicas e marcando presença nas playlists de canções mais tocadas.

Papatinho é um dos artistas que merece destaque. Aos 36 anos, o DJ, beatmaker e produtor de música assina feats com grandes nomes da música do Brasil e do mundo, por exemplo Snoop Dog e Cardi B.

"A minha caminhada é de bastante trabalho e esforço, de anos de dedicação. Aos poucos fui conquistando meu espaço e sempre acreditei muito no meu trabalho, porque eu me apaixonei por isso. É uma coisa que não foi o que eu planejei fazer da minha vida, nunca imaginei, por exemplo, nunca pensei que eu fosse virar um produtor musical e um artista que trabalhasse com música. Mas sempre fui muito criativo, gostei muito de música, arte, de tecnologia, isso tudo acabou me levando para esse caminho e junto com meus amigos, no inicio da minha carreira, comecei a produzir, fazer beat, eu me dediquei, mergulhei 100% neste sonho e consegui conquistar tudo que está acontecendo comigo hoje. Mas trajetória foi bem longa e ainda tem muita coisa por vir porque eu fico sempre querendo alcançar mais e mais. Já fiz bastante coisa maneira! Fico muito feliz por tudo que eu já fiz, conquistei, mas eu estou sempre buscando mais e mais", revela o artista.

Assim como é conhecido por diversos públicos, para o paraense não será novidade ter Papatinho em Belém. Por aqui, ele conquistou fidelidade dos seus fãs e admiradores, que lotaram a sua última apresentação e agora esperam por mais esse momento com o artista. Mas claro que ele desembarca pronto para coonquistar novas pessoas. "A minha primeira apresentação foi recentemente, fiz um show tem pouco tempo e foi muito maneiro, é impressionante como o público de Belém é bastante animado e caloroso, acaba que foi um show muito especial. E a resposta disso está nesse meu meu retorno já tão recente. Há pouco tempo estava em Belém e agora já estou voltando de novo. Muito maneiro! Lembro que recebi bastante comentários positivos dessa apresentação, a galera pedindo para eu volta logo, e assim já estou voltando, muito empolgado e já fazer outro show", revela.

Papatinho é conhecido pelas suas produções musicais com tantos artistas, porém, agora ele resolveu inovar e promete um novo trabalho literalmente cheio de novidade. "Esse ano tenho alguns projetos engatilhados e variados, produzi algumas músicas no EP do Lennon, o 'Novos Donos', que saiu recentemente. Estou produzindo alguns artistas novos também, sempre buscando novos talentos. Também estou trabalhando nos meus projetos como artista, que são três. Um deles é um EP de funk, que já lancei um single com a Luiza Sonza e Biel do Furduncinho, que vai sair já para o mês que vem . Também estou planejando para lançar um EP de trap. Tenho um outro projeto legal e diferente, que vou lançar e vai ser único para mim, estou chamando de 'Tropinha do Papato', que vem com músicas infantis. Tudo isso ao mesmo tempo. Fora as as produções para outros artistas, álbuns, como o da Iza", pontua.

Mas as barreiras geográficas não dificuldades para Papatinho, ele é ousado: "Esse ano também voltei com a minha carreira internacional, firme nesse nesse sonho, nessa busca para expandir cada vez mais o meu trabalho, a minha sonoridade. Voltei a viajar. Tenho viajado desde 2015, buscando essas conexões fiz bastante parceria, produzi músicas para artistas renomado, conhecidos mundialmente, como Black Eyed Peas, tudo isso através desse desse esforço de expandir meu trabalho. Como falei, a pandemia me atrapalhou um pouquinho, fiquei impedido de viajar. Até fazer algumas conexões mesmo pela internet, mas nunca é a mesma coisa. Algumas fiz inclusive quando os artistas vieram para o Brasil, mas não é a mesma coisa estar lá, vivendo no estúdio, no dia a dia com um artista. Então, só nesses últimos dois meses acho que fui duas três vezes para fora do Brasil e no final do mês já vou de novo. Estou muito ativo lá com meus projetos internacionais, tem bastante coisa acontecendo, que ainda não posso revelar, mas está rolando, caminhando. Estou muito empolgado com o que pode acontecer daqui pra frente", finaliza.

Hoje, 09, além de Papatinho, se apresentam no 'Amazon Music Festival', no estacionamento do Mangueirão: Veigh, Filipe Ret e Orochi.

Agende-se

Amazon Music Festival

Hoje, 09: Veigh, Filipe Ret, Orochi e Papatinho

Sábado, 10: Djonga, Cabelinho, Poze e Maneva

Hora: 21

Local: estacionamento do Mangueirão