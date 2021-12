Nazaré Pereira comemora aniversário no palco do Apoena, em Belém

Uma das vozes mais potentes da Amazônia que encantou o mundo está de volta em Belém. A cantora Nazaré Pereira retorna para sua terra natal para realizar um show especial que marca seu aniversário, no dia 10 de dezembro a partir das 20h, no Espaço Cultural Apoena. O show terá a participação do Banjo Loko, Mário Mousinho e mais convidados. Nazaré fará passeio na carreira com grandes sucessos e homenagens para amigos paraenses.

Segundo a cantora, “esse show significa um grande reencontro para apaziguar a saudade que estou sentindo do meu amado público de Belém. É uma mistura linda de satisfação e prazer de poder voltar a cantar no palco para os meus fãs queridos. Eu estava parada há bastante tempo devido a triste pandemia que vivemos, mas agora é o momento de agradecer por estarmos vivos e voltar com segurança para fazer o que mais amo. Muito bom rever amigos e todos aqueles que admiram meu trabalho”, destacou.

No repertório especial, Nazaré interpretará composições próprias, como “Xapuri do Amazonas”, que já se tornou um clássico, além de músicas de outros autores. A cantora promete uma sexta-feira regada a música boa com carimbó, forró, baião e os mais diversos ritmos regionais e nordestinos. “Não tem preço poder voltar a cantar na minha terra, é uma alegria sem igual”, confessou a cantora.

Nazaré Pereira é acreana, que passou a infância no distrito de Icoaraci, em Belém. Foi pra Europa, conquistou os franceses, mas não esquece do Pará. E quando vem matar saudade recarrega as energias na orla de Icoaraci. A cantora já arrecada 43 anos de carreira construída dentro e fora do Brasil, com 22 álbuns lançados, além de importantes parcerias no mundo da música. Amiga do grande Luiz Gonzaga, a cantora chegou a gravar com o parceiro a música “Cheiro da Carolina”, que é sucesso até os dias atuais.

Agende-se

Show de aniversário “Nazaré Pereira”

Data: 10/12

Hora: 20h

Local: Espaço Cultural Apoena ( Av. Duque de Caxias, 450 Altos - Marco, Belém - PA, 66060-024)

Ingressos: R$ 15 até 21h (Após as 21h o ingresso custará R$20)