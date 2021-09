Nattan faz show em Parauapebas neste sábado, 11

O novo ídolo do forró pop, Nattan, cantor do sucesso "Não te Quero" que atingiu quase 50 milhões de reproduções no videoclipe do Youtube, se apresenta neste sábado, 11, no Villa Texana Club, no município de Parauapebas, Sudeste do Pará, a partir das 21 horas. O evento marca a reabertura da casa noturna. Para garantir a segurança sanitária de todos haverá a aplicação gratuita de testes de Covid-19 no local para clientes, colaboradores e prestadores de serviço.

O cearense Natanael Cesário dos Santos, hoje com 21 anos, ganhou o primeiro violão aos nove anos de idade. Ele começou a carreira tocando em barzinhos de Tianguá, no interior cearense, quando ainda era adoloescente. Há dois anos, ele decidiu mudar-se para Sobral, de onde projetou carreira nacional com alguns sucessos, como "Morena", "Diferente das Diferentes", "Te Amar foi em Vão", "Me Ama de Verdade", "Surra de Amor", "Não me Esqueceu, né?" e "Storiezin", esta última gravada com Raí Saia Rodada. Hoje, a carreira de Nattan é conduzida pelo escritório Vybbe, que tem Xand Avião como um dos sócios.

O som do artista é um forró eletrônico com mistura do forró de teclado, o piseiro, como em "Não Te Quero", hit gravado por ele e Zé Vaqueiro, uma versão da balada romântica “Heaven”, sucesso dos Anos 80 do canadense Bryan Adams. Nattan teve mais parcerias com grandes nomes da música, como em "Com Você ou Sem", gravada com a dupla sertaneja Matheus e Kauan, "Arrasta Pra Cima" com Xand Avião e a viral "Carpinteiro" com Elias Monkbel. Alguns desses sucessos estão no álbum de estreia do artista, intitulado "Vamos dar o play no Nathanzinho", lançado este ano.

É grande a expectativa pelo show de Nattan de Parauapebas. Os ingressos estão à venda na loja Arena Country, no Partage Shopping; no site www.bilhetecerto.com; e pelo atendimento delivery (94) 98151-7178.