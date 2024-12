Naína Canto lançamento videoclipe “Amando Sozinha” em evento em Juruti

A cantora Naína Canto liberou o videoclipe da música “Amando Sozinha”. A festa de lançamento do audiovisual ocorreu nesta terça-feira (10), no Centro de Convenções e Turismo Vereador Isaías Batista, em Juruti, no Baixo Amazonas, com entrada gratuita.

Esse projeto marca um novo momento da cantora, que carrega a bandeira do município nas suas músicas.

A nova obra de Naína, que teve seu single lançado nas plataformas de áudio, é um retrato íntimo e emocionante sobre autodescoberta, superação e amor-próprio. O projeto conta com o apoio da Lei Paulo Gustavo, através da Prefeitura de Juruti e da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, destacando a valorização cultural e o incentivo à produção artística no município.

“Amando Sozinha é sobre todas as vezes que precisamos nos reconstruir, redescobrir nossa essência e aprender a amar a pessoa mais importante de nossas vidas: nós mesmos”, disse Naína Canto.

A música “Amando Sozinha” chega como um marco na carreira de Naína. Com uma produção visual envolvente, o videoclipe faz uma reflexão também sobre uma a jornada de cura e empoderamento após um término amoroso, ao mostrar a força da mensagem da canção.

A cantora Naína Canto, nasceu em Manaus, no Amazonas, mas mora atualmente em Juruti. Ela iniciou sua jornada musical aos 12 anos, cantando no coral da Igreja Católica São Mateus. Aos 14, passou a integrar a banda local Nativa Show, onde sua paixão pela música se consolidou.

Ao longo de sua carreira musical, a artista lançou seis singles e acumulou experiências em várias regiões do Brasil. Entre seus sucessos, destacam-se “Boca que Não Beija” (2019), “Me Superou Porra Nenhuma” (2021), “Não Gosto de Ignorância” (2021), Perdeu o Time (2022), Te Reencontrar (2023) e último Amando Sozinha (2024).

Este ano, Naína brilhou em grandes eventos, como a exposição “Juruti Festival das Tribos”, em Brasília, e a apresentação no Tribódromo de Juruti, durante o Festribal, emocionando o público ao interpretar “Amazônia Eterna” no item Regional da Tribo Munduruku.