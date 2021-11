Músico paraense Jairo Lenz lança single sobre o amor; ouça

Não é de hoje que a dor de cotovelo tem servido de mote para músicas produzidas mundo afora. No Brasil, o famoso compositor Lupicínio Rodrigues foi reconhecido por adotar letras mais melancólicas. Nos dias atuais, isso se mantém e já alcança praticamente todos os ritmos, com boa aceitação por parte do público. Isso deixa o músico paraense Jairo Lenz bem à vontade para lançar seu mais novo single “Lágrimas perdidas”. A canção chega neste sábado (20) às plataformas digitais carregada sensibilidade e falando da dor amor que continua tão presente quanto nos tempos de Lupicínio.

Com arranjos de Rodrigo Camarão, a música segue o gênero musical Pop Rock e fala sobre um momento bem específico da vida do cantor e compositor. “Sempre gostei de compor, desde jovem. Encaro como uma terapia, colocando no papel letras que falam um pouco sobre o que estou sentindo. No caso dessa música em específico, nela consegui expressar em forma de canção o que ocorreu no final de um relacionamento com uma pessoa especial. Por falta de maturidade, acabei machucando essa pessoa. Essa música para mim, é como se fosse um pedido de desculpas”, relata.

O processo para compor, segundo ele, ocorre muito naturalmente e quase sempre está relacionado às suas próprias vivências. “Gosto de ficar sozinho, em silêncio com o meu violão, papel e caneta. Mas não é assim: ah! Hoje vou fazer uma música. É muito de momento. Costumo fazer letra e melodia juntas e acho esse processo fascinante. No caso dessa música que estou lançando é uma letra que me orgulho muito de ter feito”, diz.

O lançamento de “Lágrimas perdidas” veio acompanhado da apresentação de um vídeo ao vivo, no qual ele canta a nova música. A gravação foi feita no Teatro do Sesi, em Belém. “Tive a honra de gravar esse material para o DNA Cultural acompanhado de músicos incríveis como o Tiago Belém (bateria), Nelson Santos (baixo), Igor Capela (guitarra) e o maestro Rodrigo Camarão (teclados, direção e produção musical). O resultado ficou maravilhoso e com certeza vai agradar a quem assistir”, aposta. O vídeo de “Lágrimas perdidas” ao vivo também servirá como clipe da música que está disponível no canal do YouTube do músico (jairolenzmusic).

Além dos talentos musicais reunidos na preparação da canção, o músico aposta na identificação do público com o tema para alavancar o single. “Estou com uma expectativa muito grande nesse trabalho porque ele foi feito com muito carinho, além de ter a assinatura do Rodrigo Camarão na produção musical. Vocês podem esperar uma música muito boa. Acredito que muitas pessoas também vão se identificar com a mensagem contida nela. Afinal, quem nunca sofreu por amor e teve que recomeçar a vida?”, questiona.

Para ele, o “amor” sempre terá espaço nas letras das canções, inclusive nas atuais. “Sem o romantismo a vida perde o sentido. Gosto de escrever o que sinto. Isso me faz bem”, afirma.

O músico acredita que há sim uma visível diferença entre o amor vivido em outros tempos, como aqueles cantados por Lupicínio – e os atuais - mais fugaz – que estão em grande parte das músicas atuais, embora ainda prefira o mais tradicional. “Acho que o imediatismo está cada vez mais presente nos dias de hoje. Parece que as pessoas têm pressa para tudo, mas quando se fala em conquistar alguém o processo tem que ser longo e de confiança e o romantismo ajuda a consolidar isso em um relacionamento”, acredita.