Músico Flávio Coimbra leva projeto 'Rock na Praça' para o Ver-o-Rio

Neste sábado, 21, estreia o projeto "Rock na Praça", do músico e produtor Flávio Coimbra, no complexo Ver-o-Rio, em Belém, a partir das 20 horas. "O projeto é um resgate dos encontros nas praças que tínhamos nos Anos 80 e 90, quando muita gente se reunia para tocar rock", explica Flávio.

O projeto vai circular pelas praças de diversos bairros periféricos da capital paraense.

Flávio Coimbra é vocalista da banda Quântico, já atuou em coral e finaliza a produção do EP "Chuva da Tarde", com seis faixas, que tem lançamento previsto para outubro. O EP é resultado de uma pesquisa musical baseada na história do rock paraense e da música regional.

No Rock na Praça, o artista vai apresentar as canções próprias que farão parte do EP e também os clássicos do rock paraense e nacional dos Anos 80, 90 e 2000. Ele será acompanhado por uma banda, que inclui arranjos eletrônicos com samples e efeitos contemporâneos.