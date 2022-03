Músicas inéditas marcam retorno de Camila Barbalho aos palcos em show autoral

De volta aos palcos após um hiato devido à pandemia de COVID-19, a cantora Camila Barbalho reencontra o público nesta sexta-feira, 18. A paraense leva ao Sesc Ver-o-Peso músicas inéditas, além de ser a primeira vez que tocará seu último hit “Corpo São” ao vivo, em show com início às 19h.

VEJA MAIS

Apesar da distância das apresentações autorais desde 2019, Camila seguiu projetos, com novas composições que darão sequência ao EP Vermelho Limão e agora mostra a maturidade adquirida pelas experiências durante o isolamento social e lutas pessoais nos últimos anos.

Corpo São

Essa nova fase teve início com o lançamento digital de “Corpo São”, que busca conversar com mulheres cuja autoestima é atacada diariamente pela pressão dos padrões irreais de beleza. Com a canção, a multi-instrumentista se reflete em quem possam ter vivido situações parecidas, com um manifesto leve e feliz, de quem faz revoluções com sorrisos.

“ 'Corpo São' é sobre se olhar e manter o afeto, mesmo quando o mundo sugere o contrário, assim nos lembramos sempre de como é importante manter o bem estar com a autoimagem”, revela Camila.

Carreira

Conhecida por seu posto de front woman da Banda B3, a cantora e baixista marca presença na noite paraense e já abriu shows de consagrados artistas nacionais, como Pitty e Vanguart.

Ela ainda coleciona uma respeitável lista de parcerias musicais, atuando como baixista no trabalho de artistas como Aíla, Pio Lobato, Felipe e Manoel Cordeiro, Nathália Petta e Lívia Mendes. O disco “Passarinhar” (2019) de Lívia, inclusive, marca a estreia de Camila como produtora musical, além de ter gravado contrabaixo e violões.

Camila também é reconhecida como a primeira mulher no norte do país a possuir título de técnica em Música Popular com habilitação em contrabaixo elétrico da Escola de Música da UFPA. Além disso, concilia a carreira com trabalhos como jornalista e advogada, experiências acadêmicas que impactam nas narrativas de suas canções.

O single, “Vibrante”, em parceria com Lívia Mendes, já foi ouvido mais de 8,5 mil vezes apenas no Spotify.

Agende-se:

Show “Corpo São”, de Camila Barbalho

Quando: 18/03/2022 (Sexta-feira)

Onde: Av. Boulevard Castilhos França, 522/523 - Campina, Belém;

Valores: Comerciário e Dependente: Entrada Franca

Público em geral (não comerciário): R$ 5,00

Estudante/Idoso: R$ 2,50