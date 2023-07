Músicas autorais para casamentos em "Coração com Coração" é a aposta de Bernardo Miranda

Com 20 anos de carreira no ramo das festas de casamento no Pará, o músico Bernardo Miranda busca inovar com o álbum “Coração com Coração”, que será lançado durante este ano, com músicas autorais sobre amor para serem apresentadas especialmente neste grande momento. Nesta quinta-feira (06), o compositor lança a primeira música que dá nome ao projeto nas principais plataformas de música e, a cada mês, novas canções serão lançadas para culminar o final do ano com o álbum completo.

“Durante muito tempo já venho compondo algumas canções que falam de amor, que falam principalmente da experiência que eu tenho dentro do mercado de casamentos. Eu já toco em casamentos há mais de 20 anos e sempre me deparo com muitas histórias. Acho que era importante trazer para o público essas histórias verdadeiras dentro das coisas que a gente canta, que a gente escreve e aí surgiu ‘Coração com Coração’. A ideia é ser algo feliz, ao mesmo tempo romântico, mas dançante. Algo que remeta à alegria que é o ambiente de um casamento”, explica Bernardo.

"Coração com Coração" busca entrar num nicho pouco explorado pelos artistas que são músicas autorais para casamentos. A ideia de Bernardo é fazer uma trilha sonora das celebrações de matrimônio. Ao longo dos últimos cinco anos, o artista tem explorado uma linguagem mais dançante, passando por vários ritmos com base na música latina. “Este novo projeto é totalmente pop romântico e como sempre, nosso propósito é fazer parte da vida das pessoas entregando o melhor que temos, nossa música. As pessoas podem esperar muito romantismo. 'Coração com Coração' é um projeto pra quem ama e principalmente pra quem vive seu grande amor”, garante.

A expectativa é que até o final do ano o álbum já esteja completo com as oito músicas nas plataformas digitais. Após essa etapa, Bernardo pretende produzir um produto audiovisual ao vivo para ser disponível para o grande público. “A expectativa é grande por todo o empenho que nós tivemos para que esse projeto pudesse nascer. Nós nos cercamos de excelentes músicos, com uma direção musical incrível, e ao mesmo tempo, nós tivemos todo um cuidado de entregar uma parte literária da canção com começo meio e fim, como um enredo de novela, para que essa música remeta à tantas trilhas de novelas que a gente já vivenciou ao longo deste tempo.”

A composição do mercado musical de casamentos ter a grande maioria com banda covers é uma característica que Bernardo espera que lhe diferencie do restante. Como ele próprio já tocou muitas músicas clássicas e covers neste mercado, a expectativa é que as músicas autorais feitas pensando nos casamentos atraia a atenção.

“É justamente por isso, de haverem muitas bandas que já tocam muitos covers, inclusive eu toco muito covers normalmente nos eventos é que nós decidimos fazer um projeto totalmente autoral, porque nós vemos hoje dentro do mercado mais do mesmo. Inúmeras bandas, e eu me incluo nisso, não é uma crítica, é uma constatação do que se oferece, nós temos várias bandas que tocam as mesmas coisas. Então, se nós temos a capacidade criativa de poder fazer algo diferente, de poder nos posicionarmos de outra forma, a gente vai fazer isso”, garante.