Homem que diz ser Jesus reencarnado consegue mudar nome para Inri Cristo

Inri Cristo tem afirmado ser a reencarnação de Jesus desde 1979, o que o tornou conhecido no Brasil por suas aparições em vários programas de televisão. Aos 76 anos de idade, Alvaro Thais, conseguiu legalmente mudar seu nome para Inri Cristo Thais nos documentos, graças a uma lei promulgada pela Presidência da República em 2022. A informação foi divulgada pelo colunista Paulo Capelli, do Metrópoles.



Em sua nova carteira de identidade, o líder espiritual assina como "Inri Cristo Thais" e é retratado com uma coroa de espinhos de plástico em uma fotografia de três por quatro. Como ele tem mais de 65 anos, o documento não tem prazo de validade.

Originário de Indaial, ele já residiu em diferentes estados e atualmente vive em Brasília. De acordo com o relato de Paulo Capelli, Inri compartilha sua vida com 15 discípulas mulheres e três discípulos homens, que convivem com ele diariamente.

Esse grupo reside na chamada Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade (Soust), fundada em 1986 pelo então Álvaro Thais.