Inri Cristo diz ter alertado sobre a pandemia e o que aconteceria no mundo atualmente

Com a atual crise sanitária enfrentada em todo o mundo, Inri Cristo, em entrevista exclusiva a OLiberal.com, afirmou ter alertado a humanidade sobre o caso há dois anos e também contou que não tomou a vacina e que está esperando a ordem do Pai para fazer isso.

“Há dois anos, talvez antes, eu sempre falei que estava sendo inventada uma pólvora invisível. Essa pólvora iria atingir as pessoas sem fazer barulho. Ela iria entrar nos palácios e atingir todas as pessoas, até as mais importantes. É algo absurdo e já estava catalogada nos meus sermões da bíblia”, revelou.

Inri falou que há algo pior que o vírus: o medo: “O medo é mais perigoso. As pessoas que estão doentes lembram das imagens divulgadas sobre todos que já morreram e acabam bloqueando com a mente o único fio de vida que lhe resta”, afirma.

Aos 73 anos, também falou que não se vacinou pois o “Pai” não lhe ordenou: “Eu obedeço meu pai. Se ele mandar eu me vacinar, eu vou. Mas, sem a ordem dele, não faço isso. Eu vejo uns absurdos que estão fazendo, mandando as pessoas se vacinarem. Eu não sou contra a vacina, mas aviso que nunca vi uma ser feita em tão pouco tempo”, disse.