‘Deus não tem mãe’, diz Inri Cristo ao falar sobre o Círio de Nazaré

Na tarde desta segunda-feira (30), Inri Cristo concedeu uma entrevista ao OLiberal.com. Denominando-se como a reencarnação de Cristo, ele comentou sobre a maior festa religiosa do Brasil, que acontece em Belém do Pará, o Círio de Nazaré. Inri falou sobre a mãe de Jesus e também citou a sua relação com a mãe biológica.

Ao começar a tratar sobre o assunto, Inri deixou claro que iria falar o que pensa ser a verdade sobre a mãe de Jesus e quem não tivesse "estômago", teria que ter “paciência”. Ele também falou sobre a tradição dos fiéis em acompanhar o cortejo caminhando na corda. “Esse Círio, dizem que as pessoas que se arrastam na corda estão indo em direção a Deus. Mas Deus não tem mãe. Ele é o único ser digno de adoração. Único Incriado e eterno. Onipotente, onisciente, senhor do universo”, disse ele.

Inri Cristo (Reprodução: Youtube)

Depois citou alguns versículos da bíblia para explicar sobre a mãe de Jesus durante a crucificação: “Quando fui crucificado, falei com a mulher que estava aos meus pés na cruz. Eu não disse ‘mamãe’, eu disse ‘mulher’. Não disse mamãe pois sei que minha única progenitora verdadeira é a terra, para onde fui mandado”, declarou.

Ele contou que também teve dificuldades para explicar essa relação à sua mãe biológica: “Ela disse que me carregou no ventre por nove meses, mas eu expliquei que ela teve meu copo, pois meu espírito tinha que vir à terra novamente”, contou.

