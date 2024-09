‘Música para mim é sobre emocionar’, diz Belo antes de se apresentar com Soweto em Belém

Em abril de 2024, no primeiro show da turnê de comemoração pelos 30 anos do grupo Soweto, a emoção tomou conta do palco e dos fãs que esperam ansiosos pelas liberações das datas pelo Brasil.

A turnê comemorativa marcou o retorno do cantor Belo ao grupo de pagode que fez sucesso nos anos 1990, depois de 23 anos. Foram 30 cidades escolhidas no Brasil e 4 no exterior para receber os pagodeiros.

Quando o show foi anunciado em Belém, os fãs se organizaram para marcar presença neste evento histórico. E chegou a hora! Neste domingo (15), o Soweto está de volta à capital paraense.

Belo e Claudinho de Oliveira se unem a Dado Oliveira e Criseverton para celebrar essas três décadas de Soweto. O show em Belém será no Marine Club, a partir das 18h.

No repertório o público pode esperar por “Farol das Estrelas”, “Refém do Coração”, “Derê” e “Tudo Fica Blue”, um setlist que passeia pela discografia dos cinco álbuns do grupo.

Antes de subir no palco, Belo concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo Liberal. Confira.

Belo, fala um pouco sobre esse alvoroço que está sendo essa turnê do Soweto 30? Como foi a decisão de presentear o público com essa tour?

B: O pagode vive um momento incrível e de onde nunca deveria ter saído. Temos muitos movimentos relembrando o nosso pagode 90, 2000 como o Tardezinha, Numanice, agora o Sorriso As Antigas e nossa turnê Soweto 30 comemorando 30 anos do grupo que me projetou pro mundo. Não podemos normalizar 90 mil pessoas nos dois shows de estreia e tantas outras datas lotadas, com exibição em um dos principais canais de música do país.

Tu consegues facilmente fazer um show 100% com as músicas que foram gravadas por ti, como é a montagem do repertório? E como foi condensar 30 anos de trajetória do Soweto nesse show?

B: Nós sentamos, reunimos todos os sucessos do Soweto, todas as nossas influências, fizemos um bloco de homenagem aos outros artistas e ídolos que temos e resultou em 3 belas horas de show.

O Soweto se uniu só para essa tour ou há intenção de um novo trabalho autoral? Essa turnê vai virar algum audiovisual?

B: Por enquanto só essa tour, que acaba em dezembro. Mas quem sabe, o futuro a Deus pertence.

A tua voz embala milhares de histórias de amor, como é ter esse título?

B: Eu fico feliz e lisonjeado com tantas vidas transformadas através das minhas músicas. Eu canto com o coração, com emoção. Música pra mim é isso, não é sobre ser o melhor cantor ou ter a melhor voz, é sobre emocionar.

Belém é uma cidade pagodeira, que ama o Belo e o Soweto, tens alguma história bacana aqui?

B: Tenho várias, impossível lembrar uma só, são 35 anos de carreira.

Te tornastes um cara bem vaidoso, além de cuidar da saúde tu também tem usado uns looks mais modernos, com cortes e estilos que estão na moda. Você que optou por essa mudança? Gostas de estar na moda?

B: Eu sempre gostei de estar na moda e hoje conto com profissionais que me ajudam com isso. Sou muito ligado em tênis, roupas estilosas, sem deixar de ser confortável

Belo, é mais fácil cantar sobre o amor estando solteiro ou em um relacionamento amoroso?

B: O amor deve estar presente em qualquer situação, seja solteiro, namorando, casado, o amor deve ser a base de tudo.

SOWETO

O Soweto surgiu nos anos 1990 com Crisevertom, Robson Buiú, Claudinho Oliveira, Digo, Marcinho e Belo. Cinco anos depois, eles lançaram “Vento dos Areais”, porém foi com o disco seguinte que eles explodiram no Brasil

“Refém do Coração” chegou junto com Belo, que assumiu os vocais do grupo em 1997. Esse segundo disco vendeu 100 mil cópias em apenas três meses de lançamento, proporcionando ao grupo seu primeiro disco de ouro. Em 1999, foi a vez de “Farol das Estrelas”, que vendeu 1 milhão e meio de cópias, ganhando assim um Disco de Diamante. No ano seguinte, o vocalista Belo deixa o grupo para seguir carreira solo, sendo substituído por Henrique Santos.

Agende-se

Data: domingo, 15

Local: Marine Club - Av. Bernardo Sayão, n° 5232 - Universitário, Belém

Abertura dos portões: 17h