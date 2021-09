Música marca a reabertura do Cine Teatro do CCBEU

O Arraial do Pavulagem e o Brass Quintet Vale Música, da Fundação Amazônica de Música, se apresentam gratuitamente nesta quinta-feira, 23, na programação de aniversário do Centro Cultural Brasil Estados Unidos (CCBEU), que comemora 66 anos em Belém. A programação marca a reabertura do Cine Teatro CCBEU. Os ingressos podem ser retirados on-line no link bit.ly/pegarmeuingresso.

O CCBEU foi fundado em 1955 por George T Colman. Ao longo do tempo já formou mais de 60 mil alunos na língua inglesa. A instituição tem os cursos reconhecidos pela Embaixada dos Estados Unidos, além de oferecer programação cultural e auxiliar os alunos que pretendem estudar nos Estados Unidos.

Ronaldo Silva e Júnior Soares, do Arraial do Pavulagem, vão tocar os sucessos autorais que o público já conhece dos arrastões pelas ruas de Belém, como a “Batalhão da Estrela”, “Alumiará”, “Giral de Sonhos” e “Toada do Igapó”.

“É muito importante mostrar as músicas que já estão no consciente coletivo. Será um show em formato acústico, mais intimista em uma nova dimensão do nosso repertório”, descreve Ronaldo, que descreve a ansiedade em matar a saudade de tocar em um teatro. “Será uma oportunidade de rever as pessoas, vai ser legal pra gente depois dessa pandemia, vamos estar juntos de novo”.

Ronaldo Silva não disfarça a alegria de voltar aos palcos. “(A pandemia) mexeu com todo mundo. Tenho trabalhado bastante em casa (devido a isolamento social)”. Ele se prepara para lançar em breve um songbook com partituras de 30 músicas dele e também o novo álbum solo intitulado “M’ambarayó”. “Há mais de 16 anos não lançava disco solo”, revela.

“É um esforço para deixar a memória do trabalho da minha vida inteira. Faço isso com alegria, procurando dar o meu melhor, procuro falar da região com a grandeza e a beleza que ela tem. Eu vejo a Amazônia como a floresta em pé e a paisagem cultural da região”.

Ainda, Ronaldo e Júnior Soares estão gravando em estúdio as músicas do “Cordão do Galo”, experiência realizada pelo Arraial do Pavulagem no município de Cachoeira do Arari, no Marajó.

Já o Brass Quintet Vale Música é formado por Ezequiel Rocha (trompa), Pedro Lins (trompete), Iury Guibson (trompete), Vanildo Pinheiro (trombone) e Paulo Sérgio Fonseca (tuba).

Os músicos irão apresentar um repertório de música erudita e músicas brasileiras e paraenses, incluindo “Aquarela do Brasil” (Ary Barroso), “Na Glória” (Raul de Barros), “Balada” (da Suíte Monette), “Um Poema de Amor” (do Maestro Wilson Fonseca), uma seleção de sucessos de Tim Maia, “Sabor Açaí” (Nilson Chaves), “Ao Pôr-do-Sol” (Firmo Cardoso e Dino Souza) e uma suíte de “Tô que tô Saudade”/ “Tambatajá” e “A Dança do Carimbó”, sucessos de Eudes Fraga gravado por Nilson Chaves, Waldemar Henrique e Mestre Pinduca, com arranjo de Benedito Júnior.