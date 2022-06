Mumuzinho recebe convidados famosos em seu novo empreendimento; veja fotos

Mumuzinho fez a estreia do seu novo projeto em um shopping do Rio de Janeiro. Na noite de terça-feira, 07, no "Mumu Convida", que é realizado no "Bar do Mumuzinho".

Xande de Pilares e Feijão cantaram com Mumuzinho os sucessos do samba e pagode brasileiro. O dono do espaço ainda imitou a cantora Alcione ao interpretar uma de suas músicas.

Marília Mendonça também foi homenageada.

Veja as fotos: