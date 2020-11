Mulamba canta as dores da tragédia de Mariana em 'Lama', lançado com videoclipe documental

Cinco anos depois do rompimento da barragem de Fundçao, que deixou 219 mortos e inundou várias casas no distrito de Bento Rodrigues e arredores, em Minas Gerais; a banda Mulamba relembra a história com a música "Lama". O rompimento em Mariana causou o maior impacto ambiental da história brasileira e foi o maior do mundo envolvendo barragens de rejeitos. Centenas de pessoas que perderam seus lares, seus entes queridos, meios de sustento e sua cidade.

“Existem ali famílias que perderam absolutamente tudo e ainda não tiveram nenhum tipo de amparo pra que pudessem reassentar seus lares e recomeçar suas vidas, principalmente trabalhadores informais que seguem impotentes no aguardo das indenizações por parte de uma das maiores e mais ricas mineradoras do mundo”, pontua Amanda Pacífico, vocalista da banda.

Conhecido por não permanecer em silêncio, o sexteto Mulamba canta as dores no novo lançamento, que chega junto a um videolcipe dirigido por Virginia de Ferrante. A produção mistura a linguagem documental com a videoarte, e volta os olhos para o crime ambiental em Mariana em caráter de denúncia. Assista:

As imagens, feitas no distrito de Minas Gerais, também são um alerta para outros crimes ambientais infelizmente tão comuns. Três anos após o crime em Mariana, Brumadinho também foi atingido pelo rompimento de barragem, deixando 219 pessoas mortas. Hoje, mais de 24% de extensão do Pantanal foi devastada pelo fogo e animais como a Anta e Tamanduá Bandeira correm perigo de extinção. “A imagem final do videoclipe é um convite à reflexão de que nós também somos orgânicos, também somos parte do planeta”, pontua Virginia.

A maior parte das filmagens aconteceram durante as manifestações dos 4 anos do rompimento da barragem em Mariana. Virginia de Ferrante, também roteirista e produtora do clipe, se juntou com a diretora de fotografia, Marina Duarte, para a captação das imagens das ruínas deixadas pelo crime. Elas contaram com o apoio imprescindível do MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens) que auxiliou em toda a produção.

“A gente não teria feito nada sem o apoio do MAB. Além de cederem algumas imagens para o videoclipe, eles nos orientaram sobre tudo, com quem falar, para onde ir e ressaltaram a importância, em termos de audiovisual, de se produzir algo diferente sobre aquela dor”, conta Virginia de Ferrante que trabalhou em conjunto com a montadora Ana Carolina Vedovato.

“A música LAMA surgiu do questionamento sobre as histórias que se repetem, dos crimes ambientais que seguem acontecendo em nossas terras diariamente, da ganância que destrói e da impunidade generalizada no nosso país. Isso não deve ser lembrado eventualmente e sim todos os dias”, reforça Amanda.