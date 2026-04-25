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Morre, aos 102 anos, José Frejat, ex-deputado federal pelo Rio e pai do cantor Frejat

O advogado tem uma história marcada pela presidência da UNE nos anos 50 e tinha voz ativa na política fluminense por décadas

O Liberal
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Ex-deputado e ex-presidente da UNE, José Frejat morre aos 102 anos no Rio de Janeiro (Eny Miranda/Divulgação)

O advogado e ex-deputado federal José Frejat morreu neste sábado (25), aos 102 anos, em decorrência de pneumonia, conforme confirmação de seus familiares. Pai do músico Frejat e de Mauro Frejat, ele era também irmão do médico e ex-parlamentar Jofran Frejat, falecido em 2020.

Natural de Cururupu, no Maranhão, Frejat mudou-se para o Rio de Janeiro na juventude, onde cursou o ensino médio no Colégio Pedro II. Em 1947, iniciou o curso de Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). No período universitário, presidiu o Centro Acadêmico Cândido de Oliveira em 1949 e, no ano seguinte, assumiu a presidência da União Nacional dos Estudantes (UNE) após a renúncia do então ocupante do cargo, Rogê Ferreira.

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Na década de 1950, participou da fundação do Movimento Nacionalista Brasileiro, exercendo a secretaria-geral da entidade. Trabalhou como redator-chefe do jornal O Semanário até 1964. Filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), exerceu mandatos de vereador no Rio de Janeiro e de deputado federal, sendo eleito em 1978 e reeleito em 1982. Atuou ainda como procurador da Fazenda Nacional.

No período da redemocratização, registrou voto favorável à Emenda Dante de Oliveira pelas eleições diretas e participou da votação que elegeu Tancredo Neves no Colégio Eleitoral em 1985. Integrou legendas como PSB, PDT e PSDB. Em 1986, disputou uma vaga no Senado na chapa de Marcelo Alencar, sem ser eleito. Sua última movimentação eleitoral ocorreu em 2018, quando se candidatou ao cargo de deputado estadual pela Rede Sustentabilidade, mas teve o registro indeferido pela Justiça Eleitoral.

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