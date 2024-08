MC Dourado acusa prefeita do interior do Pará de plágio em jingle de campanha

O cantor MC Dourado está acusando a prefeita Kamily Araújo, de São João de Pirabas, de plagiar sua música "Belém do Pará" para usá-la como jingle em sua campanha para a reeleição. Segundo o artista, não houve autorização para a utilização da música pela candidata. "Sem minha autorização, ela usou minha música em uma versão, plágio com a batida original, só mudou a letra", afirmou o MC.

De acordo com MC Dourado, ele entrou em contato com a prefeita, que afirmou ter adquirido a música e recomendou ao artista que buscasse seus direitos. "Essa música eu investi e ninguém me ajudou a fazer, tenho tudo registrado, e a própria candidata disse para eu correr atrás dos meus direitos que ela tira o conteúdo do Instagram. É o poste mijando no cachorro", contou o artista, que já acionou seus advogados.

Em março deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que paródias de músicas em jingles políticos sem autorização dos compositores originais estão proibidas nas eleições deste ano. Procurada, a assessoria da Prefeitura de Pirabas informou que um pronunciamento oficial sobre o ocorrido será feito em breve.