Maria Bethânia terá sua primeira live no próximo dia 13

O Globoplay realiza no sábado, dia 13, às 22h, uma das lives mais aguardadas desde que este modelo de apresentação se popularizou: o show de Maria Bethânia. A apresentação inédita e exclusiva da cantora conta com a direção de JP Simonetti e será realizada na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, sem a presença de plateia ou convidados. Para assistir basta fazer um cadastro gratuito na plataforma.

Além de grandes sucessos de sua carreira como “Negue”, “Olhos nos Olhos”, “Onde estará o meu amor” e “Explode Coração”, Bethânia cantará sambas de roda e apresentará em primeira mão algumas músicas de seu próximo disco – gravado a partir de setembro de 2020 e já finalizado. O anúncio já movimenta as redes sociais.

A data marca os 56 anos de carreira da cantora e coincide com sua estreia no Teatro Opinião, em 1965, e também com o dia em que desfilou como campeã do carnaval pela Mangueira, em 2016.

Somadas a esta, outras lives do Globoplay com nomes consagrados como Caetano Veloso, Paulinho da Viola e Roberto Carlos, têm feito da plataforma um referencial quando o assunto é MPB.