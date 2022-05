Mari Fernandez participa de batalha de rap em mistura com piseiro; assista

Musa da sofrência, Mari Fernandez participa de uma batalha de rima contra WinniT - um dos grandes nomes das batalhas. A mistura, claro, teve o piseiro incluído, e quem aponta o vencedor é o próprio público.

O encontro faz parte do projeto "Arena", parceria entre o serviço de streaming global TIDAL com a Batalha da Aldeia, o maior grupo de batalha de rimas do Brasil. Assista:

Com início na última semana de abril, o projeto uniu os MCs da BDA para travar batalhas de rimas com três aclamados artistas em episódios que serão lançados semanalmente no TIDAL e no canal do YouTube da Batalha da Aldeia.

O primeiro episódio com Grag Queen vs. Zuluzão marcou a estreia e, agora, Mari Fernandez vs. Winnit misturam rap e piseiro. O próximo vídeo será liberado dia 12 de maio e conta com Niack vs. Mikezin.

A BDA foi fundada em 2016 para promover a cultura do hip hop através das batalhas de rima e da produção musical de MCs do rap nacional, entrevistas e eventos do cenário freestyle.

“Nós estamos animados em nos juntar à Batalha da Aldeia, que compartilha a mesma paixão que o TIDAL em colocar os artistas em primeiro lugar e entregar experiências de alta qualidade para os fãs.” diz o Vice Presidente Sênior de Parcerias do TIDAL, Dan Murphy. “O TIDAL criou a Arena com o propósito de abrir espaço para artistas midstream e underground no Brasil. Nós convidamos os fãs a apoiarem os artistas que participam da Arena assistindo aos episódios no TIDAL”, completa.