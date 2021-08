Mari Fernandez lança novo EP "Pra Lascar o Coração" com três canções inédita

A representante feminina do piseiro Mari Fernandez lança o novo EP “Pra Lascar o Coração” disponibilizado com três músicas inéditas em todos aplicativos de música com direito a vídeo, gravado em ensaio da artista, de “Marionete”. Neste primeiro EP, Mari vai da sofrência à volta por cima, trazendo as fases de superação que todo mundo já passou e com certeza vai se identificar.

“Marionete”, a primeira canção a ganhar vídeo em um ensaio da artista, traz o melhor da sofrência sertaneja, misturada ao piseiro característico de Mari que relata a tristeza e o luto vivido por uma pessoa que precisa colocar um fim no relacionamento, mas, como a própria letra diz "sua cama é o lugar perfeito para recaídas".

Já “Saudade Carinhosa” começa a mostrar a pessoa se reerguendo e recuperando o amor próprio ao ver o amado partindo para novas aventuras. “Quem não aprende no amor, só aprende na dor. A saudade não é carinhosa como eu era para você, ela bate sem pena, bate para doer”, diz o refrão.

Fechando esse novo EP, “Vou Lascar seu Coração” é a verdadeira volta por cima que todo mundo gosta de dar. Depois de tanto sofrimento, é hora de esnobar e mostrar que superou com o melhor verso possível. "Agora sou eu que vou lascar seu coração, tô invertendo a situação", canta.

“Eu estou muito feliz com esse novo projeto 'Não, Não Vou' me abriu grandes portas e 'Agonia' veio no mesmo ritmo, com as pessoas curtindo muito. Espero que todos se identifiquem com essas novas canções assim como eu mesma me identifiquei e deem a volta por cima junto comigo”, explica Mari.

Com apenas 20 anos e três meses de carreira, Mari Fernandez já é considerada uma das grandes vozes femininas da música brasileira. Sucesso no TIK TOK, seu primeiro single, “Não, não vou”, ganhou as playlists dos aplicativos de música e atingiu o TOP 1 das mais tocadas no Spotify Brasil. Isso dá a Mari o título de primeira mulher a chegar à posição mais alta do chart sem participações em 2021, além de ser a única do Forró a atingir essa marca em todos os tempos.