Márcia Fellipe lança single e clipe 'Deus Na Frente' com a participação de MC Marks

A cantora Márcia Fellipe lançou nesta sexta-feira, 6, em todas as plataformas digitais, a primeira parte do novo projeto audiovisual, “A Fenomenal (Vol.1)”, com o single "Deus na Frente" com a participação e MC Marks. A música da forrozeira chega acompanhada de videoclipe. O projeto foi gravado em Fortaleza, com direção de Kelson Veras e produção da Imaginar Filmes.

Ouça aqui.

“Deus na Frente” é uma composição de Walber Cássio, Romim Mata, Thallyson e Tinho. A canção traz uma mensagem de otimismo e fé e seu videoclipe já pode ser conferido.

“A gravação do DVD foi no galpão da indústria Naval do Ceará. O resultado ficou maravilhoso, superou nossas expectativas. A gente vem trazendo todo um diferencial, não só no visual e nos grandes artistas que participam, mas nos estilos das músicas que passam por romântico, brega-funk, piseiro e no nosso forró, que não poderia faltar”, conta Márcia.

O Volume 1 reúne o total de sete músicas, incluindo cinco inéditas, além das regravações de “A mãe tá on”, que foi lançada em setembro, e “Status” .