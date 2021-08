Marcelo Falcão lança single 'Em Busca da Luz'

Marcelo Falcão lançou nesta sexta-feira, 20, o novo single "Em Busca de Luz", que traz uma mensagem de empatia em tempos de pandemia. A música chegou às plataformas de áudio e também ganhou um videoclipe em realidade virtual no formato 360°, que pode ser assitido com óculos VR no Youtube VR, ou na tela do computador e do celular sem os óculos especiais.

"Sempre se coloque no outro lugar / Nunca julgue antes da verdade ouvir / Se a guerra existe é pra enfrentar / Somos de agir e nunca fugir”, diz o refrão. Ouça aqui.

Com direção criativa da ÉNOIX Collab, o clipe traz recursos de animações e design motions ilustrados analogicamente pelos artistas Camilla Duarte e Rafo Siqueira, com direção de arte de Gabriel Tatu Otero da Collab ART. Nele, Marcelo Falcão aparece em túneis subterrâneos com uma luz no fim, que vai emergindo devagar numa trajetória de iluminação, numa analogia à busca de energia da consciência e transformação. A sensação de busca e vontade de encontrar uma saída luminosa é ainda mais intensa na versão imersiva do clipe, feita para ser assistida com óculos VR.

Além dos recursos tecnológicos, o vídeo traz o QR Code para o público fazer doações para ajudar o projeto social Mães da Favela, da Central Única das Favelas (Cufa), que atende projeto que atende mais de 5 mil favelas no Brasil, beneficiando mais de 2.415.000 famílias.

“Essa música é onde eu desabafo sobre tudo o que eu gostaria que tivesse acontecido com a gente: sermos cuidados, sermos tratados com dignidade, coisa que infelizmente não aconteceu”, conta o cantor e compositor. “Minha esperança é que ali na frente a gente possa comemorar as coisas voltando a melhorar numa unidade consistente, pós-vacina”, acrescenta.

O clipe se inspira na luz que a empatia lança sobre os relacionamentos, inspirando compaixão, não julgamento e generosidade. “Procuro ter fé nessa luz do fim do túnel de que as coisas mudem e que a gente mude também, para melhor, sempre que a gente é colocado numa situação dessa, de resiliência.”