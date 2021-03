Marcelo Aguiar aposta no piseiro em nova fase da carreira com single 'Mesa de Centro'

Aos 27 anos de carreira na música, Marcelo Aguiar aposta agora no piseiro com seu single mais recente, “Mesa de Centro”, que tem tocado na Rádio Liberal-FM. Conhecido pelas passagens por grandes grupos como Banda Calypso, Xeiro Verde, Banda da Loirinha e Tempero do Calypso, o músico segue em carreira solo desde 2008, onde aposta em estilos variados.

Sobre a nova música, Marcelo adianta que um videoclipe deve ser lançado nas próximas semanas, também na Rádio Liberal FM, além de uma nova música.

“A gente promete para o segundo trimestre uma música nova, que está saindo do forno nesse estilo de pisadinha, um arrocha mais romântico, esse estilo que está tomando conta do Brasil”, adianta Marcelo.

Afetado pela pandemia como grande parte dos músicos, Marcelo conta o que tem feito para driblar os efeitos ruins. “A gente tem buscado coisas paralelas, procurando outras fontes de renda, porque viver só de música está difícil. Graças a Deus tem dado certo, e tem ajudado a manter o sustento. A gente ora todo dia para que possa voltar a normalidade, nosso trabalho e a toda a classe musical foi muito afetada”, diz.

Na carreira solo, Marcelo já soma três CDs gravados, todos em estilos diferentes. O primeiro foi sertanejo, depois arrocha, forró, e agora aposta no piseiro, estilo em alta entre os grandes nomes da indústria da música no país.“A gente vai seguir a linha do que está em evidência hoje, estilo Tierry, estilo Zé Vaqueiro. Como a gente não tem tanta visibilidade como esses artistas nacionais, procuramos pegar o que está em tendência e fazer shows no interior. Se daqui a três meses surgir outro estilo, a gente tem que se adaptar, se não outras bandas vem e fazem. Por isso essa maneira de gravar, tudo o que está em evidência a gente grava e faz material de trabalho para divulgar”, explica.

Em 2008, Marcelo voltou aos palcos paraenses. A batalha para construir seu nome em carreira solo logo foi dando resultados, e em 2009 ele foi eleito o cantor revelação do sertanejo no estado do Pará.

O 1º CD do cantor veio em junho de 2010, gravado ao vivo na casa de show Curral do Parque, em Belém. A música de trabalho “Feiticeira do amor”, chegou a ser uma das músicas mais tocadas nas rádios daquela época.

Marcelo Aguiar está na estrada desde os 15 anos de idade, e ao longo da carreira foi colecionando algumas marcas. Ele chegou a gravar uma versão de “O Garçom”, de Reginaldo Rossy; além de um DVD com a dupla Caio e Marcelo. Em seu tempo de carreira solo, já abriu shows de artistas de alcance nacional como Victor e Léo; e também gravou o CD de “Forró em Fortaleza”.