Manu Batidão e funkeira do hit ‘Chamo o teu vulgo malvadão’ fazem colaboração em DVD

Manu Batidão retorna aos palcos de Belém, na próxima segunda-feira (6), para o lançamento do DVD “Baú da Manu”. Gravado em julho deste ano, o show de estreia terá a participação de vários artistas, como a Mc Jhenny, funkeira que viralizou nas redes sociais e ficou conhecida com o hit “Chamo teu vulgo malvadão”.

“Estamos vivendo um momento especial. O brega acabou de se tornar patrimônio cultural do nosso Pará e, dentro desse estilo, com a batida do melody, nós estamos com as músicas mais tocadas. É o reconhecimento do nosso trabalho que o público sempre abraçou”, declarou a cantora.

Além dos novos hits que fazem parte do repertório da cantora, Manu afirmou que, na apresentação, o público também poderá relembrar sucessos que marcaram época, como “Dançar Pra Você”, “Apaixonada” e “Como Num Filme”. “Uma viagem ao passado até os dias de hoje. "Todos vão cantar junto comigo”, afirmou.

A produção segue a cargo do marido de Manu, Anderson Halliday, que já garantiu não deixar de fora o grito mais conhecido do público: “Isso é Manu, Ba-Tih-dão”, marca conhecida da artista.