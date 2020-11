Manoel Cordeiro tem quadro de covid-19 agravado e é entubado

O músico Manoel Cordeiro deverá ser trazido a Belém na manhã da segunda-feira, 16. Internado em uma UTI do Hospital Hospital Universitário de Macapá com quadro de covid-19, ele apresentou piora do sábado para este domingo e, por conta da ausência de recursos para o atendimento de um caso grave como o dele no Amapá, que sofre as consequências do apagão que já dura 13 dias, a família decidiu transferi-lo em uma UTI móvel para um hospital na capital paraense.

O quadro do papai Manoel Fernandes Cordeiro piorou muito de ontem pra hoje. Ele está entubado na UTI do Hospital...

Manoel Cordeiro está entubado e precisa de suporte especializado para ser mantido em observação e ter o tratamento redirecionado. O músico estava internado em Macapá desde o dia 7 deste mês, mas até a última semana vinha mantendo uma boa evolução.

Até o último dia 13 os boletins médicos indicavam melhora. Ele vinha fazendo fisioterapia, estava com boa saturação e reagindo bem às medicações. Por ser diabético e cardiopata, a recomendação era que só recebesse alta quando estivesse plenamente recuperado. Mas no último sábado o quadro se agravou.

A notícia, publicada em uma rede social do filho de Manoel, Felipe Cordeiro, pegou muitos amigos e admiradores de surpresa. "É um momento delicado em que peço que se intensifiquem as orações e as vibrações positivas para a recuperação do papai", pediu.