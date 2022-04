Manoel Cordeiro e Nayara Guedes celebram a vida em show

A celebração da vida permeia o show do guitarrista e compositor Manoel Cordeiro com a cantora Nayara Guedes, neste sábado, 2, na Casa do Fauno, a partir das 21h30. De passagem pela capital paraense, Cordeiro, que sobreviveu à Covid-19 após ficar internado em estado gravíssimo, realiza um encontro musical com a médica hematologista que o tratou. Nayara, que integra o Coral Carlos Gomes e também toca violino, tem a música como atividade paralela que considera “um alimento da alma”, como descreve.

“É um show extremamente afetuoso”, descreve Manoel Cordeiro. Nayara, que residia em São Paulo, assim como o músico, viajou até Macapá, onde ele estava intubado e o trouxe para seguir o tratamento em Belém, entre o final de 2020 e o início de 2021. “Nos 17 dias em que fiquei intubado (em coma), ela ia lá comigo para cantar e tocar ‘Luz do Mundo’ (sucesso do Warilou, que tem Cordeiro como um dos compositores) na esperança que eu acordasse”, conta emocionado.

“Eu e Manoel criamos uma história digna de um filme, como ele diz. Eu sempre tive uma admiração enorme pelo Manoel e pelo o que ele representa pra música do Brasil, especialmente a música do norte do país. Estreitamos laços em São Paulo, onde fazíamos encontros musicais”, conta a médica. “A música teve papel fundamental na recuperação do Manoel. Queremos trazer para esse show a música que alimenta a alma e que cura muitas das nossas doenças e cicatrizes”, completa.

Entre as canções do repertório do show estão “Luz do Mundo” – elo da amizade deles – e outros clássicos paraenses, como “Foi assim”, “Esse rio é minha rua”, “Bom dia Belém”, “Ao pôr do sol”, “Uirapuru” e “Tambatajá”.

O show tem como convidados os músicos Paulo Moura (violão 7 cordas) e Kleber Paturi (percussão).

Agende-se:

Show Manoel Cordeiro e Nayara Guedes

Data: sábado, 02/04

Hora: 21h30

Local: Casa do Fauno (Rua Aristides Lobo, 1061, entre Benjamin Constant e Rui Barbosa)

Informações e venda de mesas: (91) 98838-1808