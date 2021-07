Mais de 20 artistas se unem em homenagem a Alceu Valença

São 75 anos de idade recém completados (1 de julho) e mais de 60 de carreira, com fôlego para muito mais. Essas são apenas algumas das credenciais do cantor pernambucano Alceu Valença, que lançou esta semana seu mais novo álbum “Saudade”, com 11 faixas, todas em voz e violão. Ele será homenageado durante a 22ª edição do Festival #ZiriguidumEmCasa neste sábado, 31 de julho, às 20h no canal de Ziriguidum no Youtube.

Na ocasião, os internautas vão poder fazer colaborações espontâneas. Metade de tudo o que for arrecadado será doado para o Retiro dos Artistas, conforme sugestão do homenageado e a outra parte será dividida entre os artistas que participam do festival e a produção.

A apresentação do festival será conduzida pelo cantor e ator, Claudio Lins ele, aliás, é um dos idealizadores do #ZiriguidumEmCasa juntamente com o jornalista Beto Feitosa. Caberá ao artista também abrir os trabalhos musicais ao lado do pianista Heberth Souza.

Este ano, o festival terá um time bem variado de músicos, como Adriana B, Cassio Tucunduva, Charles Theone, Danilo Mesquita, Felipe Alcântara, Geraldo Azevedo, Heberth Azzul, João Cavalcanti, Juba, Júlio Moura , Khalil, Lia Sophia, Lúcia Menezes, Nico Rezende, Priscila Gama e Marcelo Cabral de Mello, Sargaço Night Club e Zé Barbosa e Leo Lira. Todos eles assumiram o desafio de interpretar canções de diversas fases da carreira de Alceu.

Não vão faltar canções conhecidas do artista. “Reservei para mim um dos maiores clássicos do Alceu: ‘Tropicana’. Sei que ela faz parte da memória emotiva de todo mundo que adora Alceu, e comigo não é diferente. Mas a escolhi também por tê-la cantado em 2017 no programa Popstar, da TV Globo, e depois no repertório do meu show Expresso Brasileiro”, cita Cláudio Lins.

A seleção do repertório, explica o cantor, fica a cargo dos artistas convidados. É feito apenas um controle para que não haja repetições. “Mas isso nem aconteceu tanto desta vez, visto que os convidados trouxeram vários ‘lados Bs’ em escolhas bem íntimas. Com certeza, teremos um panorama bem completo da linda obra do Alceu”, garante.

Já a escolha dos músicos convidados sempre está relacionada à obra do homenageado “Nessa edição não podiam faltar nomes como Geraldo Azevedo e Heberth Azzul, parceiros de música e de vida do Alceu. Mas também procuramos dar espaço para artistas novos, como Khalil e Felipe Alcântara, que podem surpreender em releituras renovadas do mestre”, destaca.

Foi assim que a produção chegou ao nome da cantora Lia Sophia, tão conhecida do público paraense. “Temos uma equipe incrível com vasta experiência e conhecimento no mercado musical brasileiro. Assim, chegar a nomes como a da Lia Sophia é quase natural”, explica.

Essa será a segunda participação de Lia no festival que se diz honrada pelo convite para homenagear Alceu. “As músicas dele fazem parte da minha história e dos meus repertórios. Cantei muitos de seus sucessos quando ainda cantava nos bares, e hoje em dia esses sucessos me acompanham, especialmente nos setlists de carnaval”, relembra a cantora, sem revelar o que vai apresentar no evento.

“Posso dizer que não foi uma escolha fácil. A grande beleza da música de Alceu está na forma como ele consegue unir a simplicidade das palavras com uma melodia marcante. A música que eu escolhi mostra exatamente isso”, completa.

O festival traz ainda uma preocupação com os artistas participantes, abrindo uma conta para colaborações espontâneas do público durante as lives. As doações voluntárias podem ser feitas através do QR Code que vai estar no vídeo durante a exibição dos artistas ou pelo link https://pag.ae/7Xnnuspg3.

Agende-se:

22º Festival #ZiriguidumEmCasa – Alceu Valença

Sábado, 31/07 às 20h

Canal de Ziriguidum no Youtube