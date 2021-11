Maiara e Maraisa vão se apresentar no lugar Marília Mendonça em show

A dupla Maiara & Maraisa substituirão Marília Mendonça em show na noite do próximo domingo (14), em Lorena (SP). A dupla sertaneja foi convidada após a morte da amiga e parceira de 26 anos em um acidente aéreo na última sexta-feira (5). As informações foram divulgadas pelo UOL.

"O palco seria dela e continuará sendo. Nós vamos fazer uma grande homenagem para uma das maiores cantoras do Brasil de todos os tempos. Nós fizemos um convite e, carinhosamente, elas aceitaram. Maiara e Maraisa cantam Marília", diz o vídeo publicado pelos organizadores do evento no Instagram.

O post chegou a cair após a grande quantidade de acessos. Em apenas três horas foram 2 milhões de visualizações. Em contato com Splash, site do portal UOL, a assessoria de Maiara e Maraisa confirmou a apresentação, porém alguns detalhes ainda seriam acertados.

"O nome que vem sendo divulgado não foi acordado com os representantes da dupla, tão pouco temos o setlist com repertório deste show, anteriormente agendado para Marília Mendonça", diz a nota. A venda dos ingressos para o show começará amanhã, às 9h.