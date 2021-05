Maiara e Fernando Zor anunciam live conjunta

Maiara e o noivo, Fernando Zor, farão, pela primeira vez, um show cantando juntos. O casal, que teve pedido de noivado feito nas alturas em Dubai, fará a Live Dia dos Namorados, na noite de 12 de junho, quando é comemorada a data no Brasil. O show começa às 20h, no canal da dupla Maiara & Maraisa, no YouTube.

“Há algum tempo, a gente vem sonhando em fazer algo mais musical juntos, mais profissional. Queríamos uma apresentação em que pudéssemos mostrar toda nossa trajetória na música, o que gostamos de ouvir, uma coisa bem nossa mesmo. Há um ano tivemos essa ideia de montar um show especial para o dia dos namorados. Nossos escritórios vêm trabalhando juntos para realizar tudo que sonhamos. Nossos parceiros Maraisa e Sorocaba estão nos apoiando muito nesse projeto, nos ajudando a escolher repertório e cenário, incentivando ainda mais nesse período que antecede a data”, declara Fernando.

Fernando promete agradar tanto o público das gêmeas, quanto o de Fernando & Sorocaba. “Acredito que essa live vai entrar para a história. Somos dois artistas que nunca fizeram um show juntos, cantando por horas. Cada um de nós tem seu público, seu timbre, seu estilo. Fazer essa junção vai ser algo surreal”.