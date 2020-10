Luma Danttas canta sobre o que fica quando o amor acaba na canção 'Seu Vício'

Luma Danttas veio direto de Santa Maria do Pará, no nordeste do Estado, para deixar uma marca única no mundo da música, misturando estilos e entregando canções envolventes e cheias de emoção.

Com o mais recente single "Seu Vício", lançado hoje (23) nas plataformas digitais de música, a cantora junta Bachata e Pop Rock ao Sertanejo Romântico e Universitário, com pitadas de Rock and Roll, para falar sobre uma história de amor que não deu certo.

"Já fumei mais de uma carteira de cigarro; esse era o seu vício, e não o meu", abre a canção, cuja composição e interpretação são da cantora, com produção musical de Luiz Alves.

A música teve seus primeiros versos rascunhados por ela ainda em 2018, sendo concluída em 2019. Depois de lançar "Pessoa Certa", "Saudade" e "Te Amo Sonhando", Luma visita mais uma vez o romantismo que sempre marcou sua carreira, falando do que fica de negativo quando o amor acaba.

“Às vezes, o destino nos apresenta caminhos solo, mas o que é vivenciado em comum e com paixão permanece, extravasando nas atitudes, falas, trejeitos e - por que não - nos vícios, que eram tão seus e hoje são tão meus, e vice-versa!", conta a artista, que explica de onde vem essa mistura de influências.

"Eu tenho toda essa bagagem de cantar em barzinho, e trouxe isso comigo lá de trás. Comecei na MPB, misturando com Rock, mas só depois, aos poucos, eu fui pro sertanejo, mas como eu já toquei de tudo, trago esses estilos comigo em minhas composições. Na maioria delas, vai prevalecer elementos de rock, de bachata, que são dois ritmos que eu gosto muito!", disse Luma, em conversa com O Liberal.

Luma destaca que a autenticidade de suas canções ajuda o público a se identificar com as letras, pois ela compõe sobre aquilo que viveu. "A maioria das músicas que eu componho são de coisas que aconteceram mesmo ou com outras pessoas. É real. A gente muda algumas coisas pra encaixar melhor, mas eu acredito que as pessoas se identificam com esses fatos reais, coisas que podem acontecer ou que já aconteceram com elas. Essa última é sobre isso, sobre os vícios que a gente acaba adquirindo", explica a nova sensação do sertanejo.

Nascida Ana Paula Dantas De Lima, Luma Danttas foi escolhida pela música ainda muito cedo. Autodidata, ela ganhou um violão de presente de sua mãe aos 14 anos, começando a tocar em festas e eventos particulares, indo para cada vez mais longe de seu local de origem, mas sem perder o contato com suas raízes. Ela saiu em 2015 do município a 115 km de Belém para viver de música em Imperatriz, no Maranhão, onde foi conquistando o público cantando em bares e boates.

Em 2017, Luma resolveu fixar residência em Goiânia, em Goiás, a "Capital do Sertanejo", onde mergulhou de vez nesse universo. Com esse novo projeto intitulado "Autêntico", do qual "Seu Vìcio' faz parte, Luma espera agradar os fãs que já acompanham seu trabalho e levar sua arte para ainda mais gente. "Espero que gostem, foi feita com muito amor e carinho por cada um de vocês”, encerra.