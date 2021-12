'Sensualizei na bosta pelo Pop', diz Sonza ao revelar gravações de clipe que custou R$ 1 milhão

Luísa Sonza interagiu com os fãs no Instagram na quinta-feira (02) e respondeu várias perguntas sobre as gravações do seu novo clipe, 'ANACONDA', parceria feita com Mariah Angeliq, que chegará ao Youtube no dia 9 de dezembro. Em uma sequência de stories, ela revelou um perrengue que passou durante as filmagens.

"Fui fazer a diária, eram dez cobras, ou sete (não lembro) comigo na banheira. Até aí beleza, eu tava apaixonada pelas cobras (...) eu comecei a gravar o take e duas começaram a transar em mim. E eu, beleza, vamos lá, vamos seguir, todo mundo transa. Aí comecei a sentir um cheiro muito estranho, horrível, mas cobra não tem cheiro. Mas aí começou a aparecer uns negócios assim em mim e eu falei 'gente, o que são essas secreções?'. E falaram 'não, é pele de cobra, a cobra tá trocando de pele porque na água solta pele’. Aí eu falei 'gente, isso aqui é cocô'”, continuou aos risos.

A autora do hit 'V.I.P' confessou que deu continuidade ao trabalho e tentou não pensar muito no que eram as tais 'secreções', já que estavam espalhadas por todo o seu corpo, inclusive no seu rosto. Mais tarde, quando as gravações acabaram e ela foi tomar banho, seu produtor revelou que os pontinhos realmente eram cocô de cobra. "Eu literalmente sensualizei na bosta pelo pop", disse ela no Twitter ao compartilhar a cena inusitada, confira:

Ainda nos vídeos, a loira disse que seu novo clipe custou cerca de R$ 1 milhão e que, a princípio, ficou com medo das cobras, mas agora está apaixonada pela espécie.