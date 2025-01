Lucyan Costa comemora aniversário na ‘Marcantes, A festa do Brega’

Neste sábado (04), o cantor e compositor paraense Lucyan Costa comemora o seu aniversário no Baile Paraense dos apaixonados pelo Brega Raiz - Baile da “Marcantes, A Festa do Brega”. O artista leva para o palco um show marcado pelo som nostálgico e vai fazer uma viagem aos anos 80 e 90. Os grandes clássicos do Brega Paraense estarão presentes no setlist, assim como os hits de cantores que marcaram a época como Magno, Teddy Max, Mauro Cotta, Luiz Guilherme, Ivan Peter e também de alguns de fora do Pará como o Rei do Brega, Reginaldo Rossi, dentre outros. Além disso, Lucyan Costa terá um repertório que vai mesclar esses clássicos com o trabalho autoral de seu primeiro Álbum - A Volta do Brega Raiz, que foi lançado em 2021 e que está disponível nas plataformas digitais de distribuição de música.

Para iniciar a noite do primeiro sábado do ano de 2025, haverá discotecagem da Dj Estamyna e Dj Marcio Lins. Após, show do artista, que contará com participações especiais de amigos que a música o proporcionou, nomes como Aninha, a Odalisca do Brega; Banda Karibenha; Bruno Benitez; Lucas Castanha; e o nosso Poeta do Brega, Luiz Guilherme.

“São amigos da música que durante o ano de 2024 participaram de vários eventos comigo e que eu fiz questão de convidar um a um para estarem no palco nesse dia que vai ser muito especial”, conta Lucyan.

Lucyan, como um bom entusiasta do gênero musical Brega, decidiu comemorar seu aniversário no Baile da Marcantes devido ao histórico do ano de 2024, no qual foram realizadas 12 edições, uma por mês, que o público compareceu em todas elas, lotando sempre as edições da festa, com muita dança no salão da Casa Apoena.

“Como forma de agradecimento ao público, eu resolvi festejar junto com eles, pois em 2024 eles fortaleceram muito meu trabalho com a presença em cada show”, afirma o artista.

CARREIRA

Lucyan Costa lançou sua carreira profissional em 2018, começando a tocar em eventos e casas de show em Belém, sempre tendo o Brega como carro-chefe, especialmente os Clássicos. A escritora e poeta Ana Meireles, mãe do artista, é sua grande parceira de composição.

“Ela sempre me incentivou a escrever e, lendo os poemas dela, percebi que eles poderiam ser letras de músicas, já que a maioria fala de paixão, amor, saudade, solidão… Um dia sentamos juntos, pegamos como base uma poesia dela que eu gostava muito e fomos trabalhando e assim surgiu ‘Melodia e Paixão’. Depois, fluiu e passamos a compor com frequência”, conta Lucyan.

No primeiro disco do artista, Ana é parceria de Lucyan em quatro canções: “Melodia e Paixao”, a primeira parceria dos dois, “Naquela Noite”, “O Tempo é para Amar” e “Eu já me Benzi”.

Agende-se

Data: hoje, 04

Hora: 20h

Local: Casa Apoena - R. São Boaventura, 171 - Cidade Velha, Belém