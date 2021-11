LS Jack e Vinny lançam remix de ‘Você chegou’

LS Jack e Vinny acabam de lançar o remix de ‘Você chegou’, que a banda lançou em 1999. O single, que traz Vinny Bonotto nos vocais, marca a volta do LS Jack com nova formação, que mantém Sergio Ferreira comandando as guitarras.

Ouça aqui.

Vinny e LS Jack se preparam para voltar aos palcos com novas canções e também os grandes sucessos da banda, como "Carla" e "Uma carta" (LS Jack), e também sucessos de Vinny, como "Heloísa mexe a cadeira", "Te encontrar de novo" e "Shake Boom".

Nos playlists das plataformas digitais, a união já conquistou 1,5 milhão de seguidores.