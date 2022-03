Lollapalooza Brasil divulga horários de shows e palcos; confira a programação completa

O Lollapalooza Brasil está na porta, e divulgou recentemente a programação completa com horários de shows e seus palcos. Marcado para os dias 25, 26 e 27 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o festival tem confirmado mais de 70 atrações no line-up, como Foo Fighters, Miley Cyrus, The Strokes, Doja Cat, A$AP Rocky e Martin Garrix, além de Emicida, Alok, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Djonga, Fresno, Jup do Bairro, MC Tha e Rashid.

Pabllo Vittar, atração confirmada para o dia 25 de março, às 16h40, no palco Adidas, prepara algo especial para a ocasião. Ela comenta: “Demais poder tocar em um dos principais festivais do mundo, e o mais incrível ainda: no meu país que eu amo tanto! Sempre foi um sonho tocar no Lolla!!! Podem esperar por uma apresentação incrível e cheia de energia! Espero vocês".

Já Emicida, que sobe ao palco Budweiser, às 19h05, do dia 26 de março, e apresenta o show AmarElo – Ao Vivo, completa: "Nesse retorno aos palcos, estar em um festival com a oferta de shows do Lollapalooza deixa a gente até confuso. Mas sei que o público vai separar um tempo pra colar com o seu velho camarada Emicida aqui".

No domingo, 27 de março, Gloria Groove sobe ao palco Perry's by Doritos, às 20h. Ela estreia a sua nova turnê no Lolla. “Chego no festival com o show Lady Leste Tour, que vem pra abrir oficialmente o trabalho de divulgação do meu último álbum pelo Brasil afora. O show conta com novo setlist, novas coreografias, novos telões, novo figurino… Tudo que um grande show pop tem direito! Nele, eu celebro alguns dos melhores momentos da carreira e também trago sucessos como 'A Queda', 'Bonekinha', 'Leilão' e 'Vermelho'", revela.

"Estar prestes a me apresentar no palco do Lollapalooza e dividir o line-up com tantos artistas de quem sou fã, é a realização de um grande sonho, e mais uma prova de que vale muito a pena sonhar, se dedicar, trabalhar e realizar. É muito impactante saber tudo o que represento sendo uma drag queen brasileira ocupando este espaço. Sinto que ficará marcado para sempre como um dos grandes shows da minha vida!”, completa Gloria Groove.

Restam poucos ingressos para o festival e a compra pode ser feita no site (lollapaloozabr.com/tickets – com taxa) e na bilheteria oficial (sem taxa).

Confira a programação completa dividida por palcos e horários

25 de março, sexta-feira

Palco Budweiser

Detonautas - 13:05 - 13:50 Turnstile - 14:45 - 15:30 LP - 16:40 - 17:40 Machine Gun Kelly - 18:50 - 20:05 The Strokes - 21:15 - 22:45

Palco Onix

89 FM - 12:30 - 13:00 jxdn - 13:55 - 14:40 The Wombats - 15:35 - 16:35 Marina - 17:45 - 18:45 Doja Cat - 20:10 - 21:10

Palco Adidas

Edgar - 13:05 - 13:50 Matuê - 14:45 - 15:30 Pabllo Vittar - 16:40 - 17:40 Caribou - 18:50 - 19:50 Jack Harlow - 21:15 - 22:15

Palco Perry’s by Doritos

Beowülf - 12:30 -13:15 Barja - 13:30 - 14:15 Meca - 14:30 - 15:25 VINNE - 15:40 - 16:35 Jetlag - 16:50 - 17:45 070 Shake - 18:00 - 18:45 Ashnikko - 19:00 - 20:00 Chris Lake - 20:15 - 21:15 Alan Walker - 21:30 - 22:30

26 de março, sábado

Palco Budweiser

Terno Rei - 13:05 - 13:50 Silva - 14:45 - 15:45 King Gizzard & the Lizard Wizard - 16:55 -17:55 Emicida - 19:05 - 20:05 Miley Cyrus - 21:30 - 23:00

Palco Onix

Lamparina - 12:15 - 13:00 Clarice Falcão - 13:55 - 14:40 Jão - 15:50 - 16:50 A Day To Remember - 18:00 - 19:00 A$AP Rocky - 20:10 - 21:25

Palco Adidas

MC Tha - 13:05 - 13:50 Jup do Bairro - 14:45 - 15:45 Remi Wolf - 16:55 - 17:55 Alessia Cara - 19:05 - 20:05 Alexisonfire - 21:45 - 22:45

Palco Perry’s by Doritos

Fatnotronic - 12:00 - 12:45 Ashibah - 13:00 - 13:45 Victor Lou - 14:00 - 15:00 Chemical Surf - 15:15 - 16:15 DJ Marky - 16:30 - 17:30 Boombox Cartel - 17:45 - 18:45 WC No Beat and Kevin o Chris + Haikaiss + PK + Felp 22 + MC TH + Hyperanhas - 19:00 - 20:00 Deorro - 20:15 - 21:15 Alok - 21:30 - 22:50

27 de março, domingo

Palco Budweiser

Lagum - 12:00 - 12:50 Rashid - 13:45 - 14:45 IDLES - 15:55 - 16:55 Jane's Addiction - 18:05 - 19:05 Foo Fighters - 20:30 - 22:30

Palco Onix

Aliados - 12:55 - 13:40 Fresno - 14:50 - 15:50 Black Pumas - 17:00 - 18:00 Martin Garrix - 19:10 - 20:25

Palco Adidas

menores atos - 12:00 - 12:50 Planta & Raiz - 13:45 - 14:45 Marina Sena - 15:55 - 16:55 Djonga - 18:05 - 19:05 Kehlani - 20:30 - 21:30

Palco Perry’s by Doritos